Praca dla studentów - ile można zarobić i gdzie szukać najlepszych ofert?

Coraz więcej studentów w Polsce łączy naukę z pracą, szukając stabilnego źródła dochodów na pokrycie rosnących kosztów utrzymania. Najnowsze analizy rynku pracy przeprowadzone przez Grupę Progres wskazują, że średnie roczne wynagrodzenie oferowane studentom w 2025 roku może sięgać nawet około 87 tys. zł brutto. Sektory takie jak handel, sprzedaż czy HoReCa dominują wśród ofert pracy dla młodych osób, a elastyczne grafiki ułatwiają pogodzenie zatrudnienia z obowiązkami akademickimi.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są średnie zarobki studentów w Polsce w 2025 roku i które branże oferują najwięcej ofert pracy.

W jaki sposób elastyczne formy zatrudnienia pomagają studentom w pogodzeniu pracy z nauką.

Jakie benefity oferują pracodawcy zatrudniający studentów, aby przyciągnąć młodych pracowników.

Jakie wyzwania napotykają firmy zatrudniające studentów oraz jakie są ich oczekiwania wobec rynku pracy.

Wielu studentów zarabiało już w wakacje, podobnie jak maturzyści. W październiku będą kontynuowali pracę w trakcie roku akademickiego, szukając etatów lub elastycznych form zatrudnienia, żeby pokryć koszty studiów – mówi Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres. – Na szczęście rynek oferuje im obecnie sporo możliwości, które pozwalają pogodzić etat z nauką i zdobyć środki na utrzymanie w trakcie roku akademickiego – dodaje.

Studenci mają konkretne oczekiwania i preferencje przy wyborze pracy. Najczęściej poszukują oni zatrudnienia dorywczego, sezonowego lub z elastycznym grafikiem, unikając nocnych zmian. Dla wielu kluczowa jest możliwość podjęcia pracy od zaraz, a także przyjazna atmosfera.



Niemniej w tej grupie prym nadal wiodą też zarobki – oczekują oni wynagrodzenia netto zbliżonego do stawki brutto. Najniższa krajowa ich nie satysfakcjonuje i informują o tym wprost. W praktyce studenci często mogą liczyć na wynagrodzenie wyższe niż początkowo oferowane, zwłaszcza w branżach, w których brakuje rąk do pracy – zaznacza Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres.

Firmy zatrudniające studentów napotykają jednak pewne trudności – często młodzi pracownicy mają ograniczone doświadczenie, niską dyspozycyjność i elastyczność, a także charakteryzuje ich duża rotacja i zmienna wydajność.



Dodatkowo niekiedy wymagana jest praca nad motywacją, punktualnością i odpowiedzialnością, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie zespołu. Niemniej, inwestycja czasu i poświęcenie uwagi studentom może się opłacić – młodzi pracownicy szybko zdobywają doświadczenie, angażują się w obowiązki i często stają się wartościowymi członkami zespołu na dłuższy okres – podsumowuje Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres.

Różnorodność stanowisk, atrakcyjne wynagrodzenia i elastyczne grafiki sprawiają, że studenci mają coraz więcej możliwości dopasowania pracy do oczekiwań zawodowych i stylu życia. Wielu szuka możliwości zarobku, bo utrzymanie w trakcie nauki kosztuje, a rodziców nie zawsze stać, żeby w całości pokryć taki wydatek. Jak wynika z raportu Portfel Studenta przeciętne miesięczne wydatki osób z tej grupy to 3,98 tys. zł.Analiza ofert pracy przeprowadzona przez Grupę Progres pokazuje, że obecnie największa liczba ofert dla studentów pochodzi z branży handlu i sprzedaży – 17% wszystkich ogłoszeń dla tej grupy kandydatów. Na drugim miejscu uplasowała się HoReCa – 16%.Kolejne sektory, które chcą zatrudniać osoby młode i uczące się to: logistyka, zakupy i spedycja (15%), administracja biurowa (10%) oraz edukacja (6%). W dalszej kolejności znajdują się: obsługa klienta i call center (5%), produkcja (4%) i ochrona (4%).Studentów na etat szukają też firmy zajmujące się finansami i księgowością (3% ogłoszeń), roznoszeniem ulotek (3%), remontami (3%), IT i telekomunikacją (2%), zdrowiem (2%). Najmniej stanowisk dla żaków czeka w marketingu i public relations, HR, ubezpieczeniach, energetyce badaniach i rozwoju, obronności czy BHP.Jeśli chodzi o konkretne stanowiska, studenci najczęściej mają okazję pracować jako: kasjerzy, sprzedawcy, doradcy klienta, magazynierzy, kurierzy i dostawcy, a w branży HoReCa – kelnerzy, barmani, kucharze, recepcjoniści i pracownicy hotelowi.W administracji biurowej i edukacji mogą liczyć na role asystentów biurowych, sekretarek, praktykantów w szkołach i opiekunów zajęć dodatkowych, natomiast w logistyce i produkcji często oferowane są stanowiska pakowaczy, magazynierów i pracowników produkcji.W obszarze IT i marketingu dostępne są pozycje junior developerów, grafików, specjalistów ds. social media i analityków danych, a w finansach – asystentów zespołu księgowości czy finansów.Statystyki wynagrodzeń umieszczanych w ofertach pracy dla studentów pokazują, że przeciętnie w ciągu roku zarobić w sumie około 86.964 zł brutto. W praktyce, przy umowie zlecenia dla osoby do 26 roku życia (z uwzględnieniem zwolnienia podatkowego i tylko 9% składką zdrowotną), daje to około 79.138 zł netto, natomiast przy standardowej umowie o pracę z pełnymi składkami i podatkiem – około 61.900 zł netto rocznie.Przekładając to na miesiące, średnia kwota 7.247 zł brutto odpowiada mniej więcej 6.595 zł netto przy zleceniu i 5.150 zł netto przy etacie. Tygodniowo daje to odpowiednio 1.650 zł netto lub 1.285 zł netto, a stawka godzinowa 45,29 zł brutto oznacza 41,21 zł netto na zleceniu lub około 32 zł netto przy umowie o pracę.W analizie wynagrodzeń dla studentów najniższe obserwowane roczne płace wynoszą 74.640 zł brutto (czyli około 67.922 zł netto przy zleceniu lub 53.200 zł netto na etacie), natomiast najwyższe dochody osiągają 95.832 zł brutto, co daje 87.208 zł netto na zleceniu lub 68.000 zł netto w przypadku umowy o pracę.Oprócz wynagrodzenia, pracodawcy niejednokrotnie oferują studentom różnorodne benefity i udogodnienia, które mają przyciągnąć młodych pracowników. Wśród najpopularniejszych znajdują się szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, programy stażowe i praktyki, mentoring i wsparcie w rozwoju kariery, bonusy za polecenie znajomych, premie za wyniki, zniżki pracownicze, darmowe posiłki lub napoje w miejscu pracy.Studenci mogą liczyć na dofinansowanie transportu lub karty miejskie, dostęp do siłowni, zajęć sportowych lub wellness, programy integracyjne i wyjazdy team buildingowe, możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej, elastyczne przerwy i dodatkowe dni wolne, karty podarunkowe i vouchery, a w niektórych firmach także programy zdrowotne i ubezpieczenia dodatkowe.