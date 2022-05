Programista ERP - wynagrodzenie, wyzwania, umiejętności. Czy warto?

Artykuł sponsorowany Znasz się na programowaniu, a jednocześnie chciałbyś rozwijać swoje kompetencje miękkie i podróżować po świecie? Praca konsultanta programisty Microsoft Dynamics 365 Business Central może być zatem Twoją idealną ścieżką kariery w przyszłościowej branży systemów ERP. Sprawdź zawód programisty ERP - wynagrodzenie, niezbędne kompetencje i zadania, jakie na co dzień realizuje. Dołącz do strategicznego Partnera Microsoft Dynamics 365 w Polsce - IT.integro. Aplikuj do Poznania, Krakowa, Warszawy lub Wrocławia na: kariera.integro.pl! Znasz się na programowaniu, a jednocześnie chciałbyś rozwijać swoje kompetencje miękkie i podróżować po świecie? Praca konsultanta programisty Microsoft Dynamics 365 Business Central może być zatem Twoją idealną ścieżką kariery w przyszłościowej branży systemów ERP. Sprawdź zawód programisty ERP - wynagrodzenie, niezbędne kompetencje i zadania, jakie na co dzień realizuje. Dołącz do strategicznego Partnera Microsoft Dynamics 365 w Polsce - IT.integro. Aplikuj do Poznania, Krakowa, Warszawy lub Wrocławia na: kariera.integro.pl!

Jak wygląda praca konsultanta programisty ERP?

fot. IT.integro Praca konsultanta programisty ERP Konsultanci programiści ERP zajmują się na co dzień nie tylko programowaniem. Ich kompetencje obejmują też bezpośrednią komunikację z klientami, m.in. podczas prezentacji czy szkoleń użytkowników.

analizy oraz projektowanie procesów biznesowych,

wspieranie klientów w czasie całego wdrożenia systemu,

przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników kluczowych i końcowych,

wsparcie powdrożeniowe.

Systemy ERP jedną z najintensywniej rozwijających się dziedzin IT

fot. IT.integro System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central to system klasy ERP służący zarządzaniu wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Łączy funkcjonalności takich oprogramowani jak CRM czy WMS.

Najnowsze technologie — AI, BI, chmura obliczeniowa

Czy musisz znać od podszewki systemy ERP?

samodzielność i sprawna organizacja pracy,

otwartość,

proaktywne podejście do zadań,

język angielski na poziomie komunikatywnym.

Programista ERP a wynagrodzenie

Wdrażaj technologie Microsoft w firmach na całym świecie

fot. IT.integro Projekty wdrożeniowe w 60 krajach Zespoły programistów ERP w IT.integro realizują globalne wdrożenia systemu ERP. Współpracujemy z międzynarodowymi klientami już w 60 krajach na świecie.

Napisz z nami historię swojej kariery

Obowiązki specjalistów działających w branży ERP opierają się przede wszystkim na praktycznych umiejętnościach programistycznych. Jeśli jest to ścieżka, która Cię interesuje, musisz jednak wiedzieć, że nie jest to jedyny obszar projektowy, z którym będziesz związany. Konsultanci programiści ERP specjalizują się również w bezpośrednim kontakcie z klientami, realizując takie zadania jak m.in.:Zespoły specjalistów w IT.integro realizują zatem zadania również o charakterze konsultingowym — współpracując z klientami na całym świecie.Hasło „system ERP” nie mówi Ci zbyt wiele i jest to dla Ciebie świat raczej obcy? Już tłumaczymy, jak wygląda!Oprogramowania ERP to jedne z najbardziej rozbudowanych typów rozwiązań do zarządzania zasobami firm. Wśród ich czołowych producentów na globalnym rynku znajdują się SAP, Oracle oraz Microsoft. A to właśnie popularność produktów Microsoft najszybciej rośnie. W latach 2020 i 2021 zwiększyły one swój udział w rynku aż o 18,8 % (badania Apps Run The World).Microsoft Dynamics 365 Business Central jako jeden z czołowych systemów klasy ERP na świecie jest zintegrowany z szeregiem dodatkowych rozwiązań technologicznych, z którymi również będziesz mógł pracować jako programista ERP. Jakimi? M.in. sztuczną inteligencją (AI), uczeniem maszynowym, zaawansowaną analityką biznesową (BI) czy chmurą obliczeniową.Co więcej, Partnerzy Microsoft tacy jak IT.integro, dostarczają dodatkowe aplikacje biznesowe. W tym te dystrybuowane przez intensywnie rozrastającą się platformę Microsoft AppSource. Chcesz brać udział w budowaniu kolejnych produktów, a także tworzyć własne modyfikacje dla systemu? Aplikuj do nas!Stanowisko Konsultanta programisty ERP wymaga od kandydatów zaznajomienia z systemami klasy ERP. Co innego tyczy się natomiast Młodszego konsultanta programisty ERP , więc jeżeli nie miałeś wcześniej styczności z tą technologią – bez obaw, wszystkiego nauczysz się z nami. Dołączając do zespołu IT.integro w tej roli wystarczy, że potrafisz programować w dowolnym języku (mile widziane to: C, C# i C++), a także potrafisz korzystać z repozytorium kodu oraz dysponujesz wiedzą z zakresu baz danych, np. Microsoft SQL Server. Pozostałych umiejętności technicznych nauczysz się u nas!By realizować zadania o charakterze konsultingowym, bez wątpienia przydadzą Ci się natomiast takie umiejętności, jak:Znajomość dodatkowego języka jest natomiast na tym stanowisku dodatkową wartością, ponieważ będziesz miał okazję pracować z klientami na całym świecie.Systemy ERP to obecnie intensywnie rozwijająca się branża IT, zaś oprogramowanie Microsoft Dynamics 365 Business Central, z którym będziesz pracować, należy do czołówki najpopularniejszych rozwiązań tej klasy na świecie. Jako strategiczny Partner Microsoft Dynamics 365 w Polsce zapewniamy konkurencyjne wynagrodzenie potwierdzone raportem płacowym – umowę o pracę z zarobkami od 6 500 - 8 000 PLN brutto na stanowisku Młodszego konsultanta programisty ERP oraz 9 500 – 16 000 PLN brutto na stanowisku Konsultanta programisty ERP.Co należy do jednego z najbardziej pasjonujących aspektów pracy w naszych zespołach wdrożeniowych? Na pewno to, że możesz realizować z nami projekty w firmach praktycznie w każdym zakątku globu! IT.integro już od kilkunastu lat specjalizuje się we współpracy z międzynarodowymi klientami, a obecnie obsługujemy firmy aż w 60 krajach.Nie lubisz stać w miejscu? My też nie! Dołączając do zespołów konsultanckich, możesz mieć pewność, że będziesz współpracować z ludźmi, którzy zadbają o Twój rozwój i dla których Twój głos ma realne znaczenie. Widzimy się w jednym z naszych biur w Poznaniu, Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu? Dowiedz się więcej o rekrutacji IT.integro i aplikuj na: