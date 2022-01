Wynagrodzenia 2021. Podsumowanie Sedlak & Sedlak

Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w Polsce w 2021 roku wyniosła 5 700 PLN brutto i była wyższa o 600 PLN niż rok wcześniej. Nadal widoczne są ogromne dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn. Nieprzerwalnie od kilku lat nasze dane pokazują, że mężczyźni zarabiają ponad 20% więcej niż kobiety.

Przeczytaj także: Key Account Manager - najlepsze stanowisko dla humanisty

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w 2020 i 2021 roku Mediana osób zatrudnionych w Polsce w 2021 roku wyniosła 5 700 PLN brutto i była wyższa o 600 PLN niż rok wcześniej. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób z różnych województw w 2021 roku W 2021 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zatrudnione w województwie mazowieckim. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu kapitału Wynagrodzenia w firmach zagranicznych (7 080 PLN) są znacznie wyższe niż w firmach polskich (5 123 PLN). Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku Dyrektorzy (15 000 PLN) zarabiali prawie czterokrotnie więcej niż pracownicy szeregowi (4 000 PLN). Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany miesięcznych wynagrodzeń zatrudnionych w wybranych branżach w 2021 roku Wyniki badania pokazały, że istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma branża oraz specyfika stanowiska. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany miesięcznych wynagrodzeń osób z różnym stażem pracy w 2021 roku W 2021 roku najwyższe zarobki otrzymywały osoby ze stażem pracy powyżej 16 lat (6 900 PLN). Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Przeczytaj także: Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem

Wynagrodzenie pracownika zależy od wielu różnych czynników, zarówno tych indywidualnych (np. płeć, wykształcenie, staż pracy itp.) jak i organizacyjnych (np. rodzaj kapitału firmy, jej wielkości, szczebel organizacji, branża itp.) W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wyszczególniamy obie te grupy. Sprawdźmy zatem jaki wpływ miały wybrane czynniki na wynagrodzenia w 2021 roku.Jednym z istotniejszych czynników różnicujących wynagrodzenie jest województwo, w którym zatrudniony jest pracownik. Nie jest zaskoczeniem, że w 2021 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zatrudnione w województwie mazowieckim. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 6 945 PLN, a więc o 1 245 PLN więcej niż ogólnopolska mediana. Na kolejnych miejscach znalazło się województwo dolnośląskie z medianą na poziomie 6 050 PLN oraz województwo małopolskie z medianą 6 000 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia uzyskiwały osoby pracujące w województwie podkarpackim (4 650 PLN) i świętokrzyskim (4 500 PLN).Wysokość naszego wynagrodzenia zależy także od typu firmy. W 2021 roku nasze badanie kolejny raz pokazało, że wynagrodzenia w firmach zagranicznych (7 080 PLN) są znacznie wyższe (o prawie 2 000 PLN!) niż w firmach polskich (5 123 PLN).Duży wpływ na wysokość naszego wynagrodzenia ma również wielkość firmy, w której jesteśmy zatrudnieni - większa firma tym pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie.Warto jednak pamiętać, że kapitał i wielkość firmy to nie wszystko. Nasze zarobki zależą także od szczebla organizacji, na którym jesteśmy zatrudnieni. Z poniższego zestawienia wynika, że dyrektorzy (15 000 PLN) zarabiali prawie czterokrotnie więcej niż pracownicy szeregowi (4 000 PLN).Przechodzenie na kolejne szczeble organizacji nie wystarczy. Wyniki badania pokazały, że istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma branża oraz specyfika stanowiska. Pamiętajmy, że nie wszyscy dyrektorzy mogą liczyć na wysokie pensje. Przykładowo dyrektor działu IT (19 800 PLN) zarabiał prawie czterokrotnie więcej niż dyrektor szkoły (7 400 PLN) w 2021 roku.Nasze wynagrodzenie w dużym stopniu zależy też od stażu pracy. W 2021 roku najwyższe zarobki otrzymywały osoby ze stażem pracy powyżej 16 lat (6 900 PLN), a najniższe osoby niedoświadczone ze stażem pracy poniżej roku (4 130 PLN).Na koniec zobaczmy, jak pracownicy ocenili otrzymywane przez siebie wynagrodzenie w porównaniu z 2021 rokiem? Dokładnie połowa respondentów uznała, że ich wynagrodzenie było wyższe niż w roku ubiegłym. Blisko 40% przyznała, że ich zarobki nie zmieniły się w odniesieniu do 2020 roku. Co ciekawe, jedynie 7% oceniło je jako niższe.