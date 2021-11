Odszkodowanie za wypadek przy pracy - ile i dla kogo?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jaka jest kwota takiego odszkodowania? Jak możemy je uzyskać? Jakie jeszcze świadczenia przysługują po wypadku przy pracy?

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Jak zgłosić wypadek przy pracy?

Jakie świadczenia przysługują po wypadku przy pracy?



Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Przypominam, że od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pomimo upływu prawie dwóch lat od zmiany przepisów w tym zakresie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal wpływa dużo wniosków o odszkodowanie, do których załącznikiem jest protokół sporządzony na starym wzorze – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolnym Śląsku.

- Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz przedłużenie terminu na załatwienie sprawy a tym samym późniejszą wypłatę odszkodowania czyli jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 r. - protokół ma być sporządzony na nowym wzorze - mówi.

O świadczenie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy czy chorobie zawodowej może ubiegać się każda osoba, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Przypominam, że jest ono obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, agencyjną, czy uaktywniającą, a także dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie dolnośląskim. - Niestety ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegamy zawierając umowę o dzieło. Jeżeli więc nie wiemy, czy nasz pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych i w jakim zakresie - warto to sprawdzić – dodaje Kowalska-Matis.

Wypadek przy pracy - jak zgłosić?

Jeśli doszło do takiego zdarzenia, ważne jest, aby postępowanie powypadkowe przebiegło w sposób przepisowy, a dokumentacja powypadkowa była sporządzona rzetelnie. Od tego zależy, czy ubezpieczony będzie miał prawo do świadczeń odszkodowawczych - przestrzega rzeczniczka.

Na co można liczyć po wypadku przy pracy?

100 procent zasiłku chorobowego

Co sfinansujemy z funduszu wypadkowego?

Dopiero po zakończeniu leczenia - odszkodowanie za wypadek

Uwaga!

ZUS nie przyzna świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli osoba umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszyła przepisy o ochronie życia i zdrowia i udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku. Również w sytuacji, gdy pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Nie dotyczy to członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń.

