Zaświadczenie ZUS z Internetu od 31 lipca dla wszystkich świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził od 31 lipca możliwość samodzielnego wygenerowania zaświadczenia przez wszystkie osoby pobierające świadczenia z ZUS. Można to zrobić na PUE ZUS.

Przeczytaj także: Przedsiębiorco! Możesz sam wygenerować zaświadczenie ZUS

Potwierdzenie, które klient sobie wygeneruje to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To znaczne ułatwienie dla tych, którzy potrzebują np. zaświadczenia o wysokości emerytury lub renty – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Elnur - Fotolia.com Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu Od 31 lipca tego roku osoby, które potrzebują zaświadczenia o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia.

Przeczytaj także: Informacja o stanie konta ubezpieczonego już na PUE ZUS

Od 31 lipca tego roku osoby, które potrzebują zaświadczenia o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS mogą wygenerować taki dokument na PUE ZUS . Do tej pory mogli to robić tylko ubezpieczeni i płatnicy składek. Teraz wszyscy świadczeniobiorcy ZUS mają taka możliwość.Na wygenerowanym elektronicznie na indywidualnym koncie elektronicznym PUE ZUS mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, a także wysokości wypłat. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego wymaga. Można również wygenerować potwierdzenie z informacją, że z ZUS nie dostaje się żadnego świadczenia.PUE to narzędzie, które ułatwia dostęp do szeregu usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Portal PUE jest ułatwieniem dla osób ubezpieczonych (na przykład pracowników, zleceniobiorców), płatników składek (na przykład: pracodawców, osób, które prowadzą działalność pozarolniczą), świadczeniobiorców (na przykład emerytów i rencistów), lekarzy umożliwia bowiem załatwianie spraw w ZUS drogą online.Założenie profilu trwa zaledwie kilka minut. Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć szczegółowe informacje oraz film instruktażowy, w jaki sposób to zrobić. Aby założyć profil należy się zarejestrować i potwierdzić swoją tożsamość. Potwierdzić tożsamość można m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub osobiście w każdej placówce ZUS.Na PUE można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym bez wychodzenia z domu. Na swoim profilu każdy znajdzie odpowiednią dla siebie zakładkę: ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz. W zakładce znajdują się dane i usługi, z których można skorzystać.