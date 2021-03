Medina wynagrodzeń w województwie małopolskim w 2020 roku wyniosła 5 349 PLN brutto, czyli była wyższa o prawie 250 PLN od mediany ogólnopolskiej. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało nie więcej niż 3 983 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 8 000 PLN. Mediana płac mężczyzn wynosiła 5 960 PLN, a kobiet 4 712 PLN.

Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2020 roku

Wynagrodzenia w wybranych miejscowościach w województwie małopolskim w 2020 roku

Wynagrodzenia w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w woj. małopolskim

Wynagrodzenia w wybranych branżach w woj. małopolskim w 2020 roku

Najwyższe płace otrzymywały osoby pracujące w stolicy województwa – w Krakowie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 858 PLN brutto, czyli o ponad 500 PLN więcej niż mediana w całym województwie. Drugim miastem pod względem zarobków były Niepołomice – 5 000 PLN. Najniższe płace spośród wybranych miast otrzymywali zatrudnieni w Oświęcimiu i Nowym Sączu.Jednak warto pamiętać, że zarobki w dużej mierze zależą od wielkości firmy i pochodzenia jej kapitału. W firmach o rodzimym kapitale mediana wynagrodzeń w 2020 roku wynosiła 4 700 PLN, natomiast w firmach zagranicznych była wyższa o ponad 2 500 PLN i wynosiła 7 250 PLN.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w województwie małopolskim najwięcej można było zarobić w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana płac wynosiła w nich 6 500 PLN. Dla porównania najmniej zarabiali pracownicy mikrofirm, zatrudniających do 9 osób. Mediana wynagrodzeń tej grupy pracowników była niższa o 2 608 PLN i wynosiła 3 892 PLN.Duży wpływ na wysokość zarobków ma również branża pracodawcy. Najwyżej opłacanymi branżami w Małopolsce były technologie informatyczne (7 641 PLN), bankowość (7 100 PLN), telekomunikacja (6 590 PLN) oraz usługi dla biznesu (5 900 PLN). Do najniżej wynagradzanych branż, z zarobkami poniżej 4 500 PLN, w tym rejonie należały: nauka i szkolnictwo, służba zdrowia, kultura i sztuka oraz usługi dla ludności.W województwie małopolskim mediana wynagrodzeń dyrektorów wynosiła 14 075 PLN. Niewiele mniej zarabiali kierownicy bardzo dużych zespołów – 13 708 PLN. Specjaliści mogli zarobić od 4 200 PLN do 7 386 PLN. Najniżej wynagradzani byli pracownicy szeregowi. Mediana ich płac to 3 753 PLN.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w województwie małopolskim.