Księgowy a dyrektor finansowy? Gdzie tkwi różnica?

Doświadczenie pokazuje, że księgowemu w firmie nierzadko narzucane są obowiązki typowe raczej dla dyrektora finansowego. Podstawowa różnica pomiędzy zadaniami przedstawicieli tych profesji sprowadza się do tego, że księgowy patrzy w przeszłość, a dyrektor finansowy ją kreuje - pisze Grupa Doradcza Compertus. Dla wielu przedsiębiorców nie jest to jednak oczywiste. Aby uniknąć nieporozumień, warto wprowadzić wyraźny podział obowiązków każdej z tych osób.

Główny księgowy - jaką rolę pełni?

– Problem pojawia się, gdy właściciele przedsiębiorstwa oczekują, że z wyprzedzeniem dowiedzą się od księgowego o tym, jak będzie wyglądała przyszła sytuacja finansowa firmy. Oprócz prognozowania często wymagają ponadto analizy rentowności poszczególnych obszarów, planowania płynności w długim i krótkim terminie, a nawet odpowiedzialności w zakresie kontroli wyniku finansowego czy optymalizacji podatków. Jednak te kwestie ewidentnie należą już do kompetencji dyrektora finansowego – tłumaczy Sebastian Uryn.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Laurent Hamels - Fotolia.com Czym się różni księgowy od dyrektora finansowego? Księgowy patrzy w przeszłość, dyrektor finansowy – kreuje przyszłość. Tak w skrócie można opisać podstawową różnicę między tymi dwoma stanowiskami w firmie.

– W takiej sytuacji trzeba mieć jednak świadomość, że są to dodatkowe zadania, wykraczające poza klasyczną księgowość. Dlatego ich zakres warto uszczegółowić na piśmie. W ten sposób unikniemy nieporozumień czy rzucania wzajemnych oskarżeń, gdy coś w firmie idzie nie tak – wyjaśnia Sebastian Uryn.

Dyrektor finansowy – strażnik interesów firmy

– Do głównych zadań CFO należą: prowadzenie polityki finansowej przedsiębiorstwa, tworzenie strategii jej rozwoju, kontrola rentowności, optymalizacja podatków czy inwestowanie nadwyżek. Innym ważnym obszarem, który może usprawnić działanie biznesu, jest edukacja zespołu, a szczególnie menedżerów każdego szczebla – mówi specjalista z Grupy Doradczej Compertus.

CFO – etat czy outsourcing?

– Poziom opłat za usługi dyrektora finansowego na godziny dostosowany jest do skali działalności biznesu – jego praca ma przecież generować dodatkowe zyski, a nie pogarszać wynik finansowy. Jest to możliwe dzięki temu, że małe firmy mają stosunkowo niewiele dokumentów, co w prosty sposób przekłada się na mniejszą pracochłonność. U dużych klientów z kolei specjalizacja, doświadczenie i sprawne narzędzia powodują, że współpraca z CFO jest bardziej efektywna niż zatrudnianie go na etacie – podkreśla Sebastian Uryn.

Jak wskazuje Grupa Doradcza Compertus, zasadnicze zadanie, jakie stawia się przed głównym księgowym, sprowadza się do zapewnienia firmie bezpiecznego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. To bezpieczeństwo należy rozumieć jako przede wszystkim zgodność z wymogami formalnymi i prawnymi.Wśród obowiązków księgowego pojawia się również realizacja zaleceń formułowanych przed audytorów, których ocenie podlega sprawozdanie finansowe, a także zarządzanie zespołem pracowniczym działu.Jak podkreśla Sebastian Uryn, ekspert z Grupy Doradczej Compertus, do tego momentu zakres kompetencji księgowego jest właściwie jasny i nie budzi żadnych wątpliwości.Jednocześnie nie oznacza to, że główny księgowy definitywnie nie może sprawować powyższych obowiązków. Przeciwnie - może, o ile posiada odpowiednią do tego wiedzę i umiejętności.A co jeśli nasz księgowy stwierdzi: “Szefie, to dla mnie za dużo!”? Wtedy do akcji powinien wkroczyć dyrektor finansowy. Kompetencje CFO są bardzo szerokie. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że osoba ta dba o finanse firmy i jest strażnikiem jej interesów.Dlaczego współpraca z menedżerami jest tak istotna? Ponieważ to właśnie ich decyzje operacyjne mają największy wpływ na wynik finansowy firmy. Aby w przedsiębiorstwie mógł funkcjonować dobrze zarządzany system budżetowania czy kontrolingu, osoby odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne obszary muszą posiadać niezbędny poziom wiedzy ekonomicznej.Powodem, dla którego wielu przedsiębiorców przerzuca obowiązki CFO na głównego księgowego, są wysokie koszty zatrudnienia wykwalifikowanego dyrektora. Istnieje jednak inne rozwiązanie, które ostatnimi czasy zyskuje na popularności nawet w przypadku dużych przedsiębiorstw. To outsourcing, w ramach którego wyspecjalizowane firmy świadczą usługi dyrektora finansowego na godziny.W wielu sytuacjach bywa również tak, że przedsiębiorstwa nie potrzebują ciągłego wsparcia dyrektora finansowego na godziny. Ekspert opracowuje wtedy procedury i wdraża system controllingowy, nad którymi pieczę przejmują potem inne osoby w firmie. Można to porównać do tworzenia “instrukcji obsługi finansów” – podręcznika pomagającego rozwijać biznes przy utrzymaniu jego rentowności.