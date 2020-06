Ile zarabiają Ukraińcy w Polsce? Tyle, co przed pandemią, ale...

Pierwsza edycja „Barometru Polskiego Rynku Pracy” autorstwa Personnel Service rzuciła światło na zarobki, jakie otrzymują pracownicy z Ukrainy. Okazuje się, że stawka godzinowa oferowana blisko połowie Ukraińców w Polsce to 18 zł/h brutto, 28% z nich może jednak liczyć na ponad 21 zł. Co więcej, jeszcze w przeddzień pandemii pracodawcy gotowi byli płacić pracownikom ze wschodu jeszcze więcej, żeby tylko zatrzymać ich w swoich szeregach.

- Epidemia koronawirusa osłabiła pozycję pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Przez lockdown takich branż jak HORECA, znaczna część usług czy przemysł motoryzacyjny, deficyt kadrowy przestał być tak mocno odczuwalny jak do niedawna. Coraz częściej stanowiska dotychczas obsadzane Ukraińcami przejmują Polacy, którzy mają przewagę w postaci braku ograniczeń czasowych zatrudnienia. Zamrożenie trendu „rynku pracownika” powoduje, że pensje raczej utrzymają się na tym samym poziomie, na którym były na początku bieżącego roku – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Filip Olejowski - Fotolia.com Ile zarabiają Ukraińcy w Polsce? Koronawirus nie wpłynął na zarobki Ukraińców, ale zatrzymał wzrost płac.

Ukraińcy w Polsce mogą liczyć na atrakcyjne pieniądze

Nie tylko pensja, ale i benefity

- Benefity zawsze stanowiły ważną kartę przetargową w przyciąganiu pracowników z Ukrainy. Najczęściej oferowane dodatki miały na celu ułatwić decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, stąd pomoc w załatwieniu formalności czy mieszkanie. Aktualnie jednak firmy mogą rezygnować z różnego typu benefitów ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Spodziewamy się też, że nawet do końca roku w wielu sektorach zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy będzie ograniczone, a większość firm poradzi sobie rekrutując Polaków. Wyjątek mogą stanowić takie branże jak logistyka czy branża rolno-spożywcza, gdzie zapotrzebowanie na Ukraińców jest duże – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Nie jest jednak zaskoczeniem, że plany podwyższania zarobków Ukraińców legły w gruzach wraz z pojawieniem się w naszym kraju koronawirusa. Jak czytamy w komunikacie Personnel Service, pracodawcy nie zdecydowali się wprawdzie na cięcia płac, ale dynamika ich wzrostu zmalała niemal do zera. To spora zmiana zważywszy chociażby, że jeszcze niedawno w niektórych branżach roczne wzrosty wynagrodzeń oferowanych Ukraińcom w Polsce sięgały nawet 20%.Z pierwszej edycji „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że ukraińscy pracownicy mogą liczyć w Polsce na atrakcyjne wynagrodzenia, zwłaszcza jeśli zestawimy je z wypłatami na Ukrainie. Prawie co druga firma oferuje kadrze ze Wschodu zarobki od 17 do 18 zł brutto na godzinę. Zdecydowanie mniej, bo 14% firm płaci od 18 do 21 zł brutto na godzinę, a 28% decyduje się na zaoferowanie Ukraińcom ponad 21 zł brutto na godzinę. Tymczasem płaca minimalna u naszych wschodnich sąsiadów od 1 stycznia 2020 roku wynosi 4723 hrywien miesięcznie. Daje to średnio 28,31 hrywien na godzinę, czyli ok. 4,2 zł. To oznacza, że pracownik z Ukrainy otrzymujący 17 zł za godzinę pracy brutto, zarabia w Polsce czterokrotnie więcej niż wynosi minimalna stawka godzinowa w jego ojczyźnie.Pracownicy z Ukrainy oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia mogą też liczyć na benefity. Najczęściej pracodawcy decydują się na zapewnienie: pomocy w załatwieniu formalności (67%), świadczeń socjalnych (49%) oraz mieszkania (41%). Zdecydowanie mniej, bo co czwarta firma, zapewnia pracownikom z Ukrainy darmowy dojazd do miejsca pracy, a 16% internet.