Przejście na emeryturę: w czerwcu nie stracisz już na waloryzacji

W minionych latach eksperci radzili, aby ci, którzy nosili się z zamiarem przejścia na emeryturę, lepiej nie robili tego w czerwcu. Powodem był zapisany w ustawie emerytalnej niekorzystny sposób waloryzacji emerytury, który sprawiał, że w czerwcu przyszły emeryt mógł liczyć tylko na waloryzację roczną. Teraz, zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w analogiczny sposób, jak emeryturę wnioskowaną w maju.

-Różnica w wysokości emerytury, o którą wnioskowano w lipcu w stosunku do wysokości, o którą wnioskowano w czerwcu czasami wynosiła nawet 300 zł. W tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, w Tarczy Antykryzysowej 3.0., przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnioskowano w maju - mówi Beata Kopczyńska.

W tym roku czerwiec bez strat dla emerytów W tym roku osoby, które chciałyby przejść na emeryturę w czerwcu nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia.

- Nie jest tajemnicą fakt, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Schemat obliczania emerytury premiuje osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki, bo im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane, po drugie im później idziemy na emeryturę, tym krótszy jest współczynnik dotyczący dalszego trwania życia, który również brany jest pod uwagę przy obliczaniu wysokości emerytury - tłumaczy rzeczniczka.



Planujesz przejście na emeryturę - wniosek nawet do 30 dni po epidemii

- Przed złożeniem wniosku o emeryturę, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość emerytury. To może nam pomóc w podjęciu tak ważnej decyzji jaką jest moment przejścia na świadczenie - podpowiada Beata Kopczyńska.

Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego, w ubiegłych latach osoby, które osiągały wiek emerytalny w czerwcu i chciały od razu przejść na emeryturę, nierzadko wstrzymywały się z tą decyzją do lipca ze względu na niekorzystny sposób waloryzacji.ZUS przypomina jednocześnie, że przejście na emeryturę to uprawnienie, ale nie obowiązek. To, kiedy się na nią decydujemy, jest sprawą zupełnie indywidualną.W związku z występowaniem epidemii, wniosek o emeryturę można złożyć w terminie do 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli w oświadczeniu dołączonym do wniosku świadczeniobiorca wskaże, że chciałby by ZUS ustalił prawo i wysokość świadczenia oraz jego wypłatę od wcześniejszego miesiąca, wskazanego w oświadczeniu, to tak się stanie, o ile na wskazany moment spełnione były ustawowe warunki do przyznania i wypłaty świadczenia.