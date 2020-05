GUS: średnia krajowa i zatrudnienie pikuje w IV 2020

GUS opublikował właśnie najświeższe informacje na temat średniej krajowej. Okazuje się, że w czwartym miesiącu bieżącego roku przeciętne wynagrodzenie uzyskiwane przez pracowników sektora przedsiębiorstw wyniosło 5285,01 zł i było tym samym tylko o 1,9 % wyższe aniżeli rok wcześniej. Wyraźnie zatem widać efekt COVID-19 - tak skromnych wzrostów w ujęciu rocznym nie notowaliśmy od dłuższego czasu.

Jeśli porównać kwietniową średnią krajową z przeciętnym wynagrodzeniem uzyskiwanym przez Polaków miesiąc wcześniej, to w tym przypadku mamy spadek z 5489,21 zł. Jest to spowodowane m.in. wypłaconymi w poprzednim miesiącu nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowymi, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.Jak jednak podkreśla GUS, w kwietniu br. zaobserwowano także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń postojowych.Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2020 r. wzrosło natomiast w skali roku o 1,9%, jednakże tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach r/r.Narastająco w okresie czterech miesięcy 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło w większości sekcji PKD od 2,5% w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 11,0% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 5,6%. Spadek o 3,8% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.GUS podkreśla również, że kwiecień br. okazał się również miesiącem spadków zatrudnienia (o 2,4% w porównaniu z marcem br. i jednocześnie o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku). Było to wynikiem m.in. zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemiologicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami.Na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych, chorobowych, jak również przebywanie na urlopach bezpłatnych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach