Wynagrodzenia specjalistów w 2019 roku

W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 61 tys. specjalistów. Wśród nich było 31 tys. mężczyzn i 29 tys. kobiet. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 4 927 PLN brutto. Kobiety zarabiały zdecydowanie mniej od mężczyzn. Mediana ich zarobków wyniosła 4 350 PLN brutto. W porównaniu do mężczyzn ich płaca jest o 1 200 PLN mniejsza. Luka płacowa wyniosła około 21%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Mediana wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w firmach o różnym kapitale Starsi specjaliści zatrudnieni w organizacjach z przewagą kapitału zagranicznego otrzymywali wynagrodzenie o 2 641 PLN wyższe względem starszych specjalistów pracujących w firmach z przewagą kapitału polskiego. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów z różnym poziomem wykształcenia Starszy specjalista z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim w 2019 roku zarabiał 7 300 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najwięcej zarabiali specjaliści w województwie mazowieckim. Mediana ich zarobków wyniosła 5 680 PLN brutto. Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim i małopolskim były podobne i wyniosły one odpowiednio 5 100 PLN i 5 000 PLN brutto. Pensje specjalistów w województwie świętokrzyskim i lubelskim były najniższe. Mediana wynagrodzeń w tych województwach wyniosła około 3 900 PLN brutto.Przyjrzyjmy się bliżej wynagrodzeniom specjalistów zatrudnionych w przedsiębiorstwach z różnym kapitałem. Starsi specjaliści zatrudnieni w organizacjach z przewagą kapitału zagranicznego otrzymywali wynagrodzenie o 2 641 PLN wyższe względem starszych specjalistów pracujących w firmach z przewagą kapitału polskiego. Analogiczne różnice występowały na poziomie specjalisty oraz młodszego specjalisty.Porównajmy zarobki specjalistów o różnym poziomie wykształcenia. Starszy specjalista z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim w 2019 roku zarabiał 7 300 PLN brutto. Jest to o 1 100 PLN więcej od pensji starszego specjalisty z wykształceniem magisterskim. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem specjalisty z wykształceniem średnim a magisterskim inżynierskim to 2 300 PLN. Najmniejsze różnice pomiędzy poziomem wykształcenia a zarobkami występują w przypadku młodszego specjalisty. Różnica pomiędzy młodszym specjalistą z wykształceniem magisterskim inżynierskim a średnim to 574 PLN.