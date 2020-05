Zasiłek chorobowy po macierzyńskim. O czym musisz pamiętać?

Masz własny biznes, kończy ci się zasiłek macierzyński i chcesz nadal mieć prawo do zasiłku chorobowego? Nie zapomnij załatwić tego w ZUS. Żeby zachować ciągłość podlegania ubezpieczeniu chorobowemu po macierzyńskim, należy zgłosić się do ubezpieczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy to również dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ważne jest, aby zrobić to w terminie do 7 dni od zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mama z dzieckiem Po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama, aby zachować ciągłość podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i mieć prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, powinna zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia własnej firmy.

Ubezpieczenie chorobowe - wybór dla przedsiębiorcy

- Trzeba pamiętać, że dla osób prowadzących własne firmy, jak też zleceniobiorców, ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe. Przedsiębiorca ma wybór, czy chce opłacać składkę do funduszu chorbowego, czy też nie. Jednak podleganie temu ubezpieczeniu daje nam prawo do wypłaty świadczeń w przypadku choroby własnej, czy chociażby opieki nad chorym dzieckiem, bądź innym członkiem rodziny - dodaje rzeczniczka.

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego wyjaśnia, że przedsiębiorcze mamy, które uprawnione są do pobierania zasiłku macierzyńskiego, przestają podlegać ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W czasie pobierania świadczenia odprowadzają wyłącznie składkę zdrowotną, a pozostała część składek (emerytalna i rentowa) opłacana jest z budżetu państwa.Uwaga jednak na wyjątek. Jest nim sytuacja, w której kobieta pobiera zasiłek macierzyński w wysokości nie wyższej niż kwota świadczenia rodzicielskiego – obecnie 1000 zł. Wówczas z tej działalności nie opłaca także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak nie jest zwolniona ze złożenia w ZUS deklaracji rozliczeniowej.Z uwagi na to, że w tym czasie przedsiębiorcza mama nie ma obowiązku opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, powinna dokonać wyrejestrowania z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZZA.W momencie, gdy zakończy już okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, ponownie będzie musiała zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej działalności. Jednak najpierw czeka ją wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA, a następnie wypełnienie druki ZUS ZUA, czyli tym samym zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie musi być złożone w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.Jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, to na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA), musi zadeklarować przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zrobi to w ciągu 7 dni, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia działalności od dnia podanego w zgłoszeniu.