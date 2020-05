ZUS wznowił bezpośrednie badania lekarskie

Wraz z wybuchem pandemii i ogłoszeniem stanu epidemii orzecznicy ZUS zawiesili prowadzenie badań. Od 11 maja br. bezpośrednie badania lekarskie zostały jednak wznowione. ZUS poinformował, że odbywa się to etapami i z zachowaniem wszelkich niezbędnych i zalecanych środków ostrożności.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez ZUS, właśnie ruszyły badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie jeszcze przed wybuchem pandemii i wprowadzonymi w związku z nią obostrzeniami. Przypomnijmy, że od 16 marca br. były one przesuwane na późniejszy okres, a we wszystkich sprawach, w których to było możliwe, lekarze orzecznicy orzekali zaocznie, bazując na posiadanej dokumentacji. Obecnie sytuacja stopniowo wraca do normy, która przewiduje również przeprowadzanie bezpośrednich badań lekarskich.Ubezpieczeni oczekujący na badania lekarskie otrzymają stosowne zawiadomienie, w którym zostaną poinformowani o terminie i miejscu badania. Poszczególne placówki Zakładu planują badania, uwzględniając przy tym bieżący rozwój sytuacji epidemicznej, w tym liczbę zachorowań, jaką charakteryzuje się dany region.Na podstawie Tarczy Antykryzysowej czasowe orzeczenia lekarskie stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące. Warunkiem jest jednak, aby osoba złożyła wniosek o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.