ZUS: wniosek o emeryturę można złożyć później, bez konsekwencji

Emerytury i renty to świadczenia, które są przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Jeżeli powinieneś złożyć taki wniosek w okresie zagrożenia epidemicznego, a z jakiś powodów nie możesz bądź nie chcesz tego robić, nie musisz się ani spieszyć, ani też martwić. Na złożenie do ZUS odpowiednich dokumentów masz sporo czasu - do 30 dni po ustaniu pandemii.

- Jeżeli taki wniosek o emeryturę czy rentę zostanie złożony najpóźniej do 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia związanego z COVID-19, ZUS może ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć wypłatę od dnia, w którym spełnione zostały wymagane do tego warunki. Jednak nie może to nastąpić wcześniej niż od 1 marca 2020 r. W tym celu do wniosku koniecznie należy dołączyć stosowne oświadczenie, w którym klient wyraża wolę, aby świadczenie zostało przyznane lub przeliczone bądź też została podjęta jego wypłata od tej konkretnej daty – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. - dodaje rzeczniczka.

Świadczenie przedemerytalne

- Jednak w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek może złożyć nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan zagrożenia w związku z koronawirusem - tłumaczy rzeczniczka.

Co z rozliczeniem z przychodu?



Uwaga na wyjątki

Regulacja ta nie dotyczy świadczeń, które:

przyznaje Prezes Zakładu w drodze wyjątku (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS),

dla kombatantów oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),

rodzicielskich świadczeń uzupełniających, czyli „mama 4 plus” (ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym).

Jak już wspomniano we wstępie, emerytury , renty oraz inne świadczenia o podobnym charakterze długoterminowym są przyznawane tylko i wyłącznie na wniosek klienta. Sprawy mają się podobnie w przypadku podejmowania ich wypłaty lub ponownego ustalania ich wysokości.Powyższych zasad obecna sytuacja nie zmienia, jednak ZUS przypomina, że od 18 kwietnia br. obowiązują w naszym kraju przepisy, na mocy których możliwe jest przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.Przepisy te wydłużyły również termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne. Jeżeli klient ubiega się o świadczenie przedemerytalne, to zgodnie z przepisami wniosek w tej sprawie musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczył m. in. to, że przez 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych.Osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego może powiadomić ZUS o wysokości przychodów, za okres od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, także w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan epidemii w związku z COVID-19.