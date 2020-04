ZUS: zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja

Jednym z pierwszych następstw zarządzonej w naszym kraju izolacji było zamknięciu żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. W efekcie tego rodzice dzieci do lat 8 mogli skorzystać z przewidzianego specustawą w sprawie koronawirusa dodatkowego zasiłku opiekuńczego. ZUS przypomina, że na mocy najnowszego rozporządzenia z 27 kwietnia okres pobierania tego świadczenia został wydłużony do 3 maja br. Zasady jego przyznawania nie uległy zmianie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Przypomnijmy, zgodnie z art 4. Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przypomnijmy, zgodnie z art 4. Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym i są zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tata z dzieckiem Zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 3 maja.

O zasiłek mogą wnioskować także ubezpieczeni rodzice pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Zgodnie z treścią najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na okres zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych i innych placówek, do których uczęszczają dzieci, jednak nie dłużej niż do 3 maja 2020 r.Jak przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa śląskiego, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje rodzicom dzieci do ukończenia 8. roku życia oraz opiekunom starszych dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego. Uprawnioną do zasiłku grupą są również rodzice młodszych dzieci, którymi dotychczas opiekowała się „niania” na umowie uaktywniającej, ale teraz z powodu epidemii sprawowanie tej opieki przestało być możliwe.Żeby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Tylko prowadzący własną działalność gospodarczą przekazują takie oświadczenie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej ZUS.