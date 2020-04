Zarobki w IT odporne na kryzys. Kto dostał podwyżki wynagrodzenia?

Wraz z wybuchem pandemii sytuacja na rynku pracy uległa gwałtownemu pogorszeniu. Coraz głośniej mówi się o zwolnieniach pracowników i cięciach w pensjach. Taka sytuacja ma miejsce w wielu branżach, ale nie dotyczy raczej informatyków. Bieżące zarobki w IT są wyższe aniżeli przed rokiem, a popyt na pracowników absolutnie nie słabnie – czytamy w komunikacie ze wspólnego badania firm Grafton Recruitment oraz QiBit.

Branża IT poza „koronakryzysem”?

– Być może pojawią się korekty stawek, ale IT to branża, która nadal szuka specjalistów. Cały czas rekrutuje i oferuje bardzo dobre wynagrodzenia nawet na początku kariery, a z każdym miesiącem rozwoju pracownika jest tylko lepiej – podkreśla Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment. – Zauważamy pewne ruchy na rynku tj. np. obniżenie cen za prowadzone przez wiele dużych firm kursy programowania, dzielenie się w sieci materiałami do nauki, organizowane są liczne webinaria. Jest to przejaw zrozumiałej z perspektywy pracodawców IT próby przekonania tych jeszcze niezdecydowanych do szybkiego przekwalifikowania się – dodaje Wanatowicz.

Jak już wspomniano we wstępie, zarobki w IT rosną, chociaż warto podkreślić, że sytuacja ta nie dotyczy wszystkich stanowisk. Na wyższe aniżeli w 2019 roku wynagrodzenia może liczyć np. Change Manager, Antivirus Manager czy Java Developer.I tak, zatrudniony w Łodzi Antivirus Manager zarabia obecnie nawet 15% więcej niż w 2019 roku. Na podobnego rzędu podwyżki mogą liczyć ci specjaliści w pozostałych miastach (od 14 do 18%). Jedynym miastem, w którym obowiązują stawki sprzed roku (od 7000 zł do 10000 zł) są Katowice.W przypadku Change Managerów płaca minimalna wzrosła aż o 33%, a maksymalna o 14% i wynosi w tym momencie od 12000 zł do 16000 zł.Badanie pokazuje również zwiększone zapotrzebowanie na ABAP Developerów, a co za tym idzie - większe wynagrodzenia dla nich. W zależności od miasta mogą zarobić od 10000 zł do nawet 18000 zł (w Warszawie).Z kolei Java Developer z Krakowa lub Warszawy po podwyżce o 33% zarobi 12000 zł w Krakowie i 15000 zł w Warszawie. Spore podwyżki otrzymali też Deweloperzy Android, których wynagrodzenie teraz waha się od 12000 zł do 16000 zł.Spadki wynagrodzeń dotknęły Project Managerów, którym minimalne wynagrodzenie w porównaniu do zeszłego roku spadło o 7%. W tym momencie mogą oni liczyć na wynagrodzenie rzędu 13000-19000 zł.Zarobki w IT to bez wątpienia coś, co wyróżnia tę branżę na tle innych. Już na starcie kariery w IT stażyści zajmujący się rozwojem sieci i oprogramowania mogą liczyć na pensję w przedziale od 4100 zł do nawet 6800 zł brutto. Najwięcej, bo do 6800 zł, zarobią w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie.Badanie pokazuje również, że największą dostępność pracowników IT notuje się w województwach, w których położone są kluczowe uczelnie kształcące specjalistów IT. Są to mazowieckie, małopolskie oraz dolnośląskie. Dla przykładu na Mazowszu kierunki związane z IT studiuje obecnie ponad 17 000 osób (to o 3000 więcej niż rok temu).