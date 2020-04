Nowe umiejętności w CV? Właśnie jest okazja na rozwój osobisty

Koronawirus niesie za sobą konsekwencje dla każdej niemal dziedziny życia i gospodarki. Rynek pracy nie jest tu żadnym wyjątkiem - to zresztą właśnie on dość szybko uwidocznił skutki dręczącego nas obecnie kryzysu. Grono Polaków obawiających się bezrobocia od miesięcy nie było większe. Co gorsza, nie brakuje i takich, którzy na własnej skórze doświadczyli redukcji etatów. Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna, tym bardziej, że czas przymusowej, domowej izolacji z powodzeniem można poświęcić na rozwój osobisty i uzupełnianie umiejętności w CV.

Grafika komputerowa

Rozwój przedsiębiorstwa

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Poszukiwanie pracy Pandemia to dobry okres na uzupełnienie CV

Księgowość online

Obawy Polaków doskonale oddaje najnowsza odsłona Monitora Rynku Pracy firmy Randstad. Ten publikowany co kwartał raport przyzwyczaił nas do wyłącznie dobrych wieści, ale jego ostatnia, specjalna edycja wyraźnie wskazuje, że wśród polskich pracowników doszło do załamania nastrojów. Obecnie aż 26% Polaków obawia się bowiem, że koronawirus wyśle ich na bezrobocie. Dla porównania, w poprzedniej fali badania na wysokie ryzyko utraty pracy wskazywało zaledwie 9% badanych. Jeżeli dodać do tego, że niemal co 2. z badanych obawia się cięć w płacach, a 16% likwidacji firmy, to jasne staje się, że sytuacja jest dziś naprawdę niewesoła.O swoją przyszłość najbardziej boją się pracownicy hotelarstwa i gastronomii, sprzedawcy i kasjerzy, niewykwalifikowani robotnicy oraz handlarze hurtowi i detaliczni.Wygląda na to, że rynek pracy po epidemii będzie dużo bardziej wymagający niż dotychczas, dlatego warto już teraz poszukać możliwości rozwoju w warunkach zdalnych, by nie paść ofiarą długofalowego bezrobocia i móc uzupełnić swoje umiejętności w CV . Jak to zrobić? W Internecie nie brakuje kursów online, które pozwalają zdobywać dodatkowe kwalifikacje, a nawet zupełnie się przekwalifikować. Oto kilka możliwości.Do dziedzin, których możemy nauczyć się zupełnie online należy grafika komputerowa. Istnieją różnego rodzaju platformy, jak np. Udemy.pl, gdzie za nieduże pieniądze można uczyć się obsługi programów do przerabiania zdjęć, grafiki wektorowej, projektowania logo, malarstwa cyfrowego i wielu innych. Za 90 wykładów z podstaw Adobe Illustratora CC zapłacimy 129,99. 72 wykłady z Photoshopa CC od podstaw to koszt 369,99 złotych. Warto jednak obserwować popularne w serwisie promocje, podczas których można je nabyć za mniej niż 50 złotych. Co ciekawe, kursy prowadzone są przez profesjonalistów i zwykle umożliwiają kontakt z prowadzącym i zadawanie pytań.Projektowania graficznego można uczyć się też za darmo. Na YouTubie można znaleźć wiele profesjonalnych kanałów, tłumaczących zawiłości programów graficznych. Warto pamiętać, że umiejętności graficzne przydają się nie tylko w wytwórniach gier komputerowych. Osoby potrafiące obsługiwać programy graficzne dostaną pracę w drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, ale też w każdym małym i średnim przedsiębiorstwie, które nie korzysta z zewnętrznych agencji do promocji swoich usług.W Internecie pełno jest kursów online, skierowanych do właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, które w czasie epidemii są w najtrudniejszej sytuacji. Po powrocie do rzeczywistości pracodawcy będą zatrudniać lub zatrzymywać osoby potrafiące odnajdywać się na wielu różnych płaszczyznach i radzić sobie z jak największą ilością zadań. Aby spełnić ich oczekiwania warto wtajemniczyć się w zagadnienia związane z rozwijaniem przedsiębiorstw i zarządzaniem. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje darmowe kursy z takich dziedzin jak finanse, marketing, prawo, zarządzanie oraz kompetencje (np. kierownicze).Na wspomnianej wcześniej płatnej platformie znaleźć można cały szereg niedrogich kursów podnoszących kwalifikacje w każdej z tych dziedzin. Wystarczy zastanowić się, co jest najbliższe naszym dotychczasowym umiejętnościom i zainteresowaniom, a następnie wybrać program lub obszar wiedzy, która może przydać się w przyszłości. W ramach inspiracji warto przejrzeć w Internecie oferty pracy – pracodawcy, szukając pracowników podają zwykle, jakie umiejętności w CV mają dla nich szczególnie istotne znaczenie.Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nawet księgowości można nauczyć się online. Istnieją specjalne firmy prowadzące profesjonalne kursy rachunkowości. Za półroczny dostęp do 20 modułów kursu podstaw rachunkowości, który zawiera 30 godzin wideo (ok. 90 godzin nauki) oraz dostęp do wszystkich materiałów zapłacimy niecałe 400 złotych. Taki kurs jest w stanie każdego laika przygotować do pracy na stanowisku księgowego lub asystenta księgowego i zapewnia niezbędne podstawy do pracy w ramach prawa bilansowego. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie testów, także w formie zdalnej.Niezależnie od panującej sytuacji, rozwój osobisty, podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie umiejętności w CV to najlepsze metoda na wykorzystanie wolnego czasu. Każda nowa umiejętność może pomóc nam wrócić do dotychczasowej, a może nawet lepszej rzeczywistości po epidemii. Zestawienie ekspertów hapipożyczek jest najlepszym dowodem, że wystarczy zerowy lub naprawdę niewielki budżet, żeby nauczyć się czegoś nowego, co może stać się naszą kartą przetargową podczas rozmowy kwalifikacyjnej.