Emerytura: jak przekazać ZUS nowy numer konta bankowego?

W czasie pandemii nasza codzienna aktywność dość mocno wyhamowała. Życie jednak płynie dalej i z wieloma sprawami musimy sobie radzić tak, jak dotychczas. Co w obecnych czasach powinien zrobić emeryt, który chce poinformować ZUS o zmianie numeru konta bankowego, na które wpływa jego emerytura i zrobić to z zachowaniem wszelkich, możliwych zasad bezpieczeństwa? Oto, co radzą w tej kwestii przedstawiciele ZUS.

- Taka „bezpieczna” ścieżka jest konieczna gdyż po aktywacji konta uzyskuje się nie tylko dostęp do wszystkich swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym i ale także można składać przez Internet dyspozycje takie jak np. zmiana numeru konta bankowego - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Jak założyć w domu profil zaufany?

- Dalej system rejestracji „poprowadzi nas za rękę”. Gdy mamy swój profil zaufany możemy załatwiać wiele spraw urzędowych a także „podpisywać” pisma i wnioski do ZUS – zapewnia rzeczniczka.

Jak podpisywać pisma do ZUS o przez profil zaufany?

- Dzięki temu będziemy mogli „podpisywać” pisma i wnioski do ZUS – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jak poinformować ZUS o zmianie numeru konta?

Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, podpowiada, aby seniorzy skorzystali w tym celu z możliwości, jakie daje internet i poinformowali o zmianie numeru konta bankowego poprzez platformę internetową PUE ZUS.Co jednak z tymi, którzy nie posiadają jeszcze konta na PUE? W takiej sytuacji należy przejść przez niedługą procedurę jego zakładania, do czego najlepiej jest wykorzystać swój profil zaufany - dzięki temu emeryt nie będzie musiał pojawić się w ZUS w celu potwierdzenia swojej tożsamości.Jeśli ktoś nie posiada profilu zaufanego na EPUAP wystarczy zalogować się na swoje bankowe konto i w usługach lub ofercie banku wybrać zakładkę „profil zaufany”.Po założeniu konta na PUE ZUS należy się zalogować i w „powiązać” konto na PUE z kontem ePUAP ta opcja jest w konfiguracja profilu/dane płatnika.Po założeniu konta na PUE ZUS należy się zalogować i wybrać (lewy dolny róg po rozwinięciu strzałki) katalog usług elektronicznych a następnie w wyszukiwarkę wpisać ER-WZD.W tym momencie wyświetli się dokument:. Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy /Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku zakładania profilu zaufanego, system poprowadzi użytkownika przez wypełnienie wniosku, który na końcu trzeba podpisać np. profilem zaufanym.To najbezpieczniejszy sposób, gwarantujący, że nikt nieupoważniony nie zmieni seniorowi konta w banku, żeby ukraść pieniądze