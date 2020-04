Nie wysyłaj żadnych wniosków na adres mailowy ZUS! Zrób to przez PUE

Ważna informacja od ZUS: zakład przypomina, że ci z ubezpieczonych, którzy chcą skorzystać z elektronicznej formy składania wniosków, muszą skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wysyłane pocztą mailową skany, zdjęcia, czy wypełnione pliki .doc nie są traktowane jak wnioski i nie będą rozpatrywane.

drogą elektroniczną – przez PUE ZUS

w formie papierowej - za pośrednictwem poczty,

osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa" (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Nie wysyłaj wniosków do ZUS emailem Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jak założyć profil PUE?

przez stronę www.zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji należy kliknąć w ikonę swojego banku,

bezpośrednio ze strony swojego banku.

- Zachęcamy klientów do założenia profilu PUE. Można to zrobić bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

ZUS apeluje, aby klienci, którzy przesłali swoje wnioski na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy, zrobili to ponownie, wykorzystując do tego PUE ZUS.Aktualnie wnioski do ZUS można składać na kilka sposobów:Wystarczy mieć dostęp do Internetu w domu, wejść na stronę zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, czy podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego). Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł z ZUS porozumienie). Można to zrobić:Obecnie zarejestrowanych na PUE ZUS jest już 3,7 mln użytkowników.