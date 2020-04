ZUS: w czasie pandemii orzeczenie lekarskie nie traci ważności

Orzeczenie lekarskie, którego ważność upływa w okresie pandemii, zachowuje swoją aktualność przez kolejne trzy miesiące - uspokaja ZUS.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wydłużyły ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii jest wydłużona o 3 miesiące.

Świadczenie rehabilitacyjne a kontynuacja wypłaty

Gdy orzeczenie lekarskie wygasło przed wybuchem pandemii

- Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczenia lekarskiego, które wygasło przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

To bardzo istotna informacja z punktu widzenia tych, którzy oczekują na przedłużenie renty z tytułu niezdolności do pracy, czy też świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych . Możliwość otrzymania tych świadczeń warunkowana jest bowiem spełnieniem ustawowych wymagań, w tym również posiadaniem stosowanego orzeczenia lekarskiego.Jak wyjaśnia ZUS, chodzi tu o orzeczenie lekarskie, którego ważność upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Takie orzeczenie zostanie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na okres kolejnych trzech miesięcy.Aby tak się stało, przed upływem terminu ważności powinien być złożony wniosek o dalszą wypłatę. Można to zrobić drogą elektroniczną poprzez swoje konto na PUE ZUS lub wrzucić wypełniony wniosek do specjalnej, wystawionej w ZUS skrzynki.Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.Przypomnijmy, świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na okres przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach.W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne, wypłata świadczenia będzie kontynuowana.