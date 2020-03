Zasiłek opiekuńczy - kiedy i komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS w sytuacji, kiedy musimy zaopiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Komu przysługuje zasiłek? Ile dni może być wypłacany i w jakim wymiarze? Jakie dokumenty musimy złożyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

pracownikom

członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

wykonującym pracę nakładczą,

wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług

wykonującym pozarolniczą działalność lub współpracującym z osobą, która prowadzi taką działalność,

wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

odbywającym służbę zastępczą,

duchownym

Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego?

całkowicie niezdolna do pracy,

chora,

niesprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,

prowadząca gospodarstwo rolne,

odpoczywająca po pracy na nocnej zmianie,

prowadząca działalność,

odmawiająca sprawowania opieki - jeśli nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Svyatoslav Lypynskyy - Fotolia.com Opieka nad dzieckiem Masz prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli musisz zaopiekować się chorym dzieckiem.

dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, z powodu: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza choroby niani, z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub innego opiekuna dziecka konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej choroby lub porodu małżonka stale opiekującego się dzieckiem pobytu w szpitalu małżonka stale opiekującego się dzieckiem



dzieckiem niepełnosprawnym, z powodu: choroby lub porodu małżonka stale opiekującego się dzieckiem pobytu w szpitalu małżonka stale opiekującego się dzieckiem

chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;

chorym dzieckiem;

innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

przebywa w szpitalu lub innej placówce leczniczej i nie może osobiście opiekować się dzieckiem,

ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

porzuciła dziecko.

Kiedy nie masz prawa do zasiłku opiekuńczego?

w którym masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,

w którym korzystasz z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,

w którym jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności,

objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracowałeś lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku, albo

w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,

w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się: chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Do limitu 60 i 14 dni w roku kalendarzowym nie jest wliczany okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się: Do limitu 60 i 14 dni w roku kalendarzowym nie jest wliczany okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego dla pracowników

za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub

za wszystkie miesiące ubezpieczenia, jeśli trwa ono krócej niż rok.

wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub innej, jeżeli przysługuje mu wynagrodzenie stałe,

wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne.

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA),

na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,

w formie wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA)

