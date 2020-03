ZUS: jak uzyskać wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za czas kwarantanny?

Jeśli właśnie wróciłeś z zagranicy i czeka cię odbycie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny, możesz otrzymać świadczenie chorobowe. W tym celu musisz złożyć specjalne oświadczenie, które powinno trafić do ZUS nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym zakończyłeś okres kwarantanny. Sprawdź, czy przysługuje ci takie uprawnienie.

Za czas obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny, możesz otrzymać świadczenie chorobowe.

- Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Na naszej stronie internetowej jest instrukcja jak to zrobić - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Ważne terminy i dokumenty

- Również zachęcamy do przekazania go elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznej. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53, czyli Wniosku o zasiłek chorobowy. W tym przypadku również należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia - dodaje Beata Kopczyńska



Weryfikacja oświadczeń

- Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. To oznacza, że w tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna - podkreśla rzeczniczka.



Zgodnie z najnowszymi zaleceniami, osoba powracająca obecnie z zagranicy musi poddać się obowiązkowej, dwutygodniowej kwarantannie. Z treści najnowszego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wynika, że w takiej sytuacji osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym, a więc np.:W celu uzyskania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego osoba objęta kwarantanną musi złożyć specjalne oświadczenie, którego wzór zamieszczamy poniżej. Należy to zrobić w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia kwarantanny. Pracownik lub zleceniobiorca składa je do swojego płatnika składek, czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy.Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek, jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku dołącza też skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem do zaświadczenie Z-3/Z-3a.Osoby prowadzące działalność gospodarczą i z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.Zarówno zakład pracy, który wypłaca świadczenie, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).