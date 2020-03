GUS: średnia krajowa w lutym 2020 znowu w górę

GUS opublikował właśnie najświeższe informacje na temat średniej krajowej. Okazuje się, że w drugim miesiącu bieżącego roku przeciętne wynagrodzenie uzyskiwane przez pracowników sektora przedsiębiorstw wyniosło 5330,48 zł i było tym samym o 7,7% wyższe aniżeli rok wcześniej.

Jak wynika z komunikatu GUS, Lutowa średnia krajowa była o 7,7% wyższa od uzyskiwanej przed rokiem. O niespełna 50 zł przekraczała również wynagrodzenie, które otrzymywaliśmy w styczniu br.W okresie dwóch miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 3,1% w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 11,6% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało sektorowi przedsiębiorstw ogólny wzrost na poziomie 7,3%.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2020 r. wyniosło 5330,47 zł.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).Obwieszczenie i komunikat w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym GUS.