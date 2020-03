Koronawirus: pobierz oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych rodzicom i opiekunom dzieci przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może o niego wnioskować? Jakie warunki należy spełnić? Jak powinno wyglądać oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Oto wyjaśnienia ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Iurii Sokolov - Fotolia.com Opieka nad dzieckiem ZUS przygotował gotowe oświadczenie dla rodziców korzystających z 14 dniowego dodatkowego zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

- Obowiązkowo takim ubezpieczeniem objęte są osoby zatrudnione na umowę o pracę, natomiast dobrowolnie - zleceniobiorcy i przedsiębiorcy - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Ważne Na konferencji prasowej w dniu 12 marca br. minister Jadwiga Emilewicz poinformowała, że w noweli specustawy znajdą się zapisy, na mocy których z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli korzystać rodzice i opiekunowie dzieci do 12. roku życia.

- Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę o korzystaniu z opieki nad dzieckiem. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą oświadczenie należy przekazać bezpośrednio do ZUS - dodaje rzeczniczka.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem ubezpieczonym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia obecnie – wczoraj rządzący poinformowali opinię publiczną o decyzji w sprawie czasowego (na razie do 25 marca) zawieszenia działalności żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelni.Zgodnie z przepisami Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodatkowy zasiłek opiekuńczy to uprawnienie przysługujące rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i opiekują się dziećmi poniżej 8 roku życia.Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.