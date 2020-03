Czy wynagrodzenie ma wpływ na wybór środka transportu do pracy?

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń zapytaliśmy uczestników w jaki sposób docierają do pracy. Sprawdziliśmy czy poziom wynagrodzenia ma wpływ na wybór środka transportu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Mediany wynagrodzeń osób wybierających różne środki transportu do miejsca pracy Mediana wynagrodzeń osób dojeżdżających do pracy taksówką w 2019 wyniosła 6 528 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Mediany płac osób wybierających różne środki transportu w firmach o różnym poch. kapitału Osoby zatrudnione w firmach o kapitale zagranicznym we wszystkich grupach zarabiały więcej. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwięcej osób do pracy dojeżdża samochodem – próba 64 273. Środkami komunikacji miejskiej – autobusem i pociągiem dojeżdżało odpowiednio 14 051 i 3 594 pracowników. Osoby przejawiające troskę o środowisko lub ceniące aktywność fizyczną docierały do pracy pieszo (7 521) lub rowerem (3 071). Z uwagi na ograniczone możliwości dojazdu metrem, które oferuje obecnie jedynie Warszawa, liczba dojeżdżających nim do pracy wynosi jedynie 1 981. Taksówką dojeżdżało 96 badanych osób.Mediana wynagrodzeń osób dojeżdżających do pracy taksówką w 2019 wyniosła 6 528 PLN. Wysokie zarobki otrzymywały również osoby dojeżdżające metrem – 6 036 PLN. Wpływ na to mogą mieć wyższe wynagrodzenia w Warszawie w porównaniu do innych miast. Najmniej zarabiały osoby chodzące pieszo do pracy – 3 924 PLN.Osoby zatrudnione w firmach o kapitale zagranicznym we wszystkich grupach zarabiały więcej.We wszystkich grupach zarobki mężczyzn są wyższe.