ZUS wyjaśnia: zasiłek chorobowy i opiekuńczy w czasie kwarantanny

Osobom objętym kwarantanną lub izolacją w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przysługuje zasiłek chorobowy - przypomina ZUS. Podstawą wypłaty tego świadczenia jest decyzja wydana przez nadzór sanitarny. W uzasadnionych przypadkach ubezpieczeni mogą ubiegać się również o zasiłek opiekuńczy lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w specustawie dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

- Państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Zaświadczenie można dostarczyć swojemu pracodawcy bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji – dodaje rzeczniczka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. xalanx - Fotolia.com Za okres kwarantanny przysługuje zasiłek Za okres trwania kwarantanny lub izolacji ubezpieczonym przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, czyli przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza – podkreśla Kowalska-Matis.

Zasiłek opiekuńczy

- Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza, bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki – wskazuje Iwona Kowalska-Matis.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy



Kiedy nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

gdy nie nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko (dzieci nadal są przyjmowane do tej placówki), a rodzic sam zadecyduje, że nie wyśle dziecka do tej placówki(np. w reakcji na apel dyrektora placówki),

gdy placówka, do której uczęszcza dziecko, przyjmie dziecko, ale następnie zażąda jego odebrania z powodu stanu zdrowia, chyba że rodzic dziecka otrzyma zaświadczenie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wydaną przez inspektora sanitarnego (wówczas rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego),

gdy placówka, do której uczęszcza dziecko odmówi przyjęcia tego dziecka z powodu obawy przed zakażeniem, chyba że zostanie wystawiona decyzja inspektora sanitarnego (wówczas rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego).

Epidemia koronawirusa dotarła do Polski. 10 marca rano potwierdzonych zostało 18 przypadków zarażenia. 9 marca po południu hospitalizacji poddawanych było 467 osób z podejrzeniem zakażenia, przeszło 1000 osób objętych było kwarantanną, a ponad 7000 przebywało pod nadzorem epidemiologicznym. Te statystyki szybko jednak ulegają zmianie, a rządzący przekonują, że w najbliższym czasie raczej będą rosnąć niż maleć.Jak przypomina ZUS, za okres trwania kwarantanny lub izolacji ubezpieczonym przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, czyli przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Ponadto, jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie , jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby - czytamy w komunikacie ZUS.W przypadku, gdy ktoś podejmie decyzje o tym, że ze względu na złe samopoczucie nie idzie do pracy i nie dostanie zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.W przypadku, gdy objęcie kwarantanną lub izolacją dotyczy dziecka, dodatkowe uprawnienia przysługują również jego rodzicowi. Ma on wówczas prawo do zasiłku opiekuńczego. I w tym przypadku wypłata świadczenia uwarunkowana jest decyzją powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.