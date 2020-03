Jakie wynagrodzenia kobiet w pierwszym roku pracy 2019?

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku uczestniczyło 4 319 kobiet posiadających maksymalnie roczny staż pracy. Zdecydowaną większość (70%) stanowiły kobiety w wieku 18-25 lat. Najczęściej posiadanym wykształceniem było wyższe magisterskie (30%), średnie pomaturalne oraz wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) – po 24%.

Mediana wynagrodzeń kobiet w pierwszym roku pracy wyniosła 3 300 PLN, a 25% zarabiało poniżej 2 700 PLN.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione w branży technologii informatycznych oraz bankowości. Najniższe płace otrzymywały zatrudnione w sektorze publicznym.Porównując płace kobiet z maksymalnie rocznym stażem pracy w poszczególnych województwach, można zauważyć, iż najwyżej opłacano je w województwie mazowieckim (3 800 PLN). Na drugim miejscu ex aequo znalazły się województwa dolnośląskie i małopolskie – 3 500 PLN.Kobiety w pierwszym roku pracy wyższe pensje otrzymywały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione w największych podmiotach liczących co najmniej 250 pracowników. Płace powyżej 3 000 PLN otrzymywały także zatrudnione w firmach liczących od 10 do 49 pracowników. Najniższe pensje otrzymywały kobiety pracujące w podmiotach liczących maksymalnie 9 osób.Na koniec porównano wynagrodzenia kobiet w pierwszym roku na pięciu najczęściej wskazywanych stanowiskach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione na stanowisku księgowej. Było to również jedyne stanowisko, na którym mediana wynagrodzenia przekroczyła 3 500 PLN.