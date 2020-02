Czy wynagrodzenia 2019 nas zadawalały?

W 2019 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wyniosła 4 785 PLN brutto i była wyższa o 285 PLN niż rok wcześniej. Czy byliśmy usatysfakcjonowani z naszych zarobków?

Czy zadowolenie z zarobków było uzależnione od płci?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego wśród kobiet i mężczyzn W 2019 roku kobiety częściej niż mężczyźni oceniły swoje wynagrodzenie jako niesatysfakcjonujące. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

A jak oceniły swoje wynagrodzenie osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3.Ocena zadowolenia z wynagrodzenia przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji Jak się okazuje poczucie zadowolenia z wynagrodzenia rosło wraz z zajmowaniem kolejnych szczebli w hierarchii organizacji. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego przez osoby z różnych grup dochodowych W grupie osób zarabiających poniżej mediany (4 785 PLN) zaledwie 21% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Okazuje się, że większość z nas (65%) jest niezadowolenia ze swojego wynagrodzenia . Zaskakujące jest to, że tylko 4% badanych uznało swoje wynagrodzenie za w pełni satysfakcjonujące. Zastanówmy się co decydowało o poczuciu satysfakcji z naszych płac.Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku kobiety częściej niż mężczyźni oceniły swoje wynagrodzenie jako niesatysfakcjonujące. Tylko 30% kobiet w porównaniu do 39% mężczyzn zadeklarowało zadowolenie z otrzymywanych zarobków. Nie jest to zaskoczeniem, bo jak powszechnie wiadomo kobiety zarabiają zdecydowanie mniej niż mężczyźni (w 2019 roku luka płacowa wyniosła 20%).Jak się okazuje poczucie zadowolenia z wynagrodzenia rosło wraz z zajmowaniem kolejnych szczebli w hierarchii organizacji. W 2019 roku tylko 26% pracowników szeregowych było zadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego. W przypadku specjalistów było to już 35%, a w przypadku kierowników – 41%. Największy odsetek zadowolonych odnotowana w grupie dyrektorów. Wyniósł on dokładnie 50%.Odpowiedź na pytanie zawiera poniższa tabela. Okazuje się, że w grupie osób zarabiających poniżej mediany (4 785 PLN) zaledwie 21% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Inaczej wyglądała sytuacja wśród osób zarabiających powyżej mediany (4 785 PLN), gdzie liczba zadowolonych wyniosła 48%.