Dorabiasz do emerytury lub renty? Do 2 marca powiadom ZUS o przychodach

Wysokość emerytur w naszym kraju często pozostawia wiele do życzenia i sprawia, że Polacy nawet w jesieni życia nie mogą zupełnie zapomnieć o pracy. Z tego też względu wielu z nas, pomimo pobierania świadczeń emerytalnych lub rentowych, nadal pracuje. Emeryt, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, może dorabiać bez ograniczeń. Sprawy mają się inaczej w przypadku osób dorabiających na wcześniejszej emeryturze, w przypadku których obowiązują nie tylko limity przychodów, ale również obowiązek ich zgłaszania do ZUS. W tym roku należy to zrobić do 2 marca.

osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny,

osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Ile można dorobić na emeryturze? Ograniczenia nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. O limity muszą martwić się jedynie te osoby, które dorabiają na wcześniejszej emeryturze. Jak wynika, z regulacji zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118) do zmniejszenia emerytury (renty) dochodzi po przekroczeniu 70% , a do zawieszenie po - przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, które wylicza GUS. Z komunikatu GUS z dnia 11 lutego 2020 r. wynika, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. osiągnęło poziom 5198,58 zł.

- Dokumenty muszą złożyć osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, pobierają wcześniejszą emeryturę bądź rentę i pracowały w 2019 r. Nie ma znaczenia, czy była to umowa o pracę czy umowę zlecenia, czy prowadzenie własnej firmy. Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS-owi do rozliczenia wypłacanego świadczenia - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Maksymalne kwoty zmniejszenia

599,04 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

509,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Gdy nie złożysz oświadczenia

W gronie świadczeniobiorców zwolnionych z obowiązku informowania ZUS o przychodach uzyskiwanych na emeryturze/rencie należy wymienić:Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia o wysokości przychodu. Zaświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli od 1 marca 2019 r.:Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia. Przychód w kwocie nie przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.Jeśli świadczeniobiorca nie złoży oświadczenia o kwocie przychodu uzyskanego w 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Im szybciej doręczy takie zaświadczenie tym szybciej ZUS dokona rozliczenia.