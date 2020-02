Praca dorywcza: kto i ile zarabia w walentynki?

Walentynki okazują się być dogodną okazją nie tylko do wyrażania uczuć, ale również do podreperowania domowego budżetu. 14 lutego restauracje, kwiaciarnie, czy salony piękności są wręcz oblegane. To powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. O pracę dorywczą w okresie święta zakochanych trudno nie powinno być zwłaszcza kelnerom, kurierom czy wizażystom. Oferowane im stawki godzinowe sięgają nawet 65 zł brutto - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Personnel Service.

- Lokale gastronomiczne na walentynki chętnie rekrutują dodatkowych ludzi na stanowiska kelnerów oraz pomocy kuchennej. W przypadku tego pierwszego zawodu, oprócz określonej stawki godzinowej, można liczyć na napiwki, które czasem potrafią podwoić wynagrodzenie. Niewykluczone też, że w przypadku najlepszych pracowników, pracodawca zamiast krótkookresowej umowy, zaproponuje nam jej przedłużenie, co np. dla studentów jest świetną opcją dorobienia – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

