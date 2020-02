Branża IT: ile zarabiamy, jak pracujemy?

Praca w IT to coś, na czego brak nie można obecnie narzekać. Potwierdzają to niemal wszystkie doniesienia z rynku, w tym opublikowany właśnie raport No Fluff Jobs. Z jego treści dowiadujemy się między innymi, że oferty pracy dla specjalistów IT nadal dopisują, wynagrodzenia w branży należą do najwyższych w skali całego kraju, a pracodawcy w sposób szczególny cenią sobie doświadczenie. Istotnych wniosków jest jednak znacznie więcej.

- Wzrost wynagrodzeń wydaje się mały, bo wynosi ok. 4 proc., ale to znak, że wciąż nie osiągnięto maksimum w wysokości oferowanej płacy. Firmy obecnie najczęściej szukają specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem. W swoich zespołach najchętniej widzieliby midów i seniorów związanych z Backendem, którzy mogą pochwalić się dobrą znajomością Javy. To właśnie do tej grupy skierowane jest co trzecie ogłoszenie w serwisie No Fluff Jobs - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Najbardziej poszukiwani i najlepiej opłacani programiści

Nie jest zaskoczeniem, że na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć osoby współpracujące w oparciu o umowy B2B.

- Warto pamiętać, że sama znajomość technologii wiodącej już na rynku nie wystarczy. Pracodawcy dużo bardziej cenią sobie specjalistów, którzy np. w przypadku backendu, oprócz Javy znają SQL-a czy Springa i nie są zamknięci na zmiany. Takie wymagania coraz częściej pojawiają się jako niezbędne minimum do wykonywania pracy i ta tendencja będzie jeszcze postępować - tłumaczy Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs.

Forma zatrudnienia vs wysokość pensji

Liczy się staż i doświadczenie w branży IT. Juniorzy mają trudniej

- Ofert było mało, bo firmy, jeśli już szukały juniorów, to tych gwarantujących jakość. Na największe zarobki mogli liczyć ci, którzy specjalizują się w Angularze, C++ oraz Node. W przypadku umowy B2B najwyższe stawki oferowane były początkującym programistom ze znajomością Node’a oraz Kotlina - wyjaśnia Magdalena Gawłowska-Bujok, założycielka i COO No Fluff Jobs

Benefity coraz ważniejsze

Duże miasta i elastyczny czas pracy

- Jeśli ktoś ceni sobie work-life balance, powinien pomyśleć o pracy zdalnej. Tutaj da się zarobić praktycznie tyle samo, co w pracy wykonywanej stacjonarnie, a można dużo łatwiej pogodzić obowiązki zawodowe z prywatnymi – tłumaczy Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.

Podsumowanie - trendy na 2020 rok

O zarobkach pracowników branży IT, a szczególnie programistów, krążą już legendy. Bieżące doniesienia z rynku pracy, w tym również omawiany raport No Fluff Jobs, potwierdzają, że oferowane im pensje rzeczywiście nie należą do najniższych. Co więcej, pracodawcy okazują się być dla nich teraz hojniejsi - w minionym roku mediana wynagrodzeń, jakie oferowała branża IT podskoczyła o kolejne 4%, osiągając pułap 12 500 zł brutto i to niezależnie od typu umowy czy doświadczenia.*Jednak warto przy tym podkreślić, że nie wszyscy specjaliści IT mogli liczyć na tak samo wygórowane pensje. Dynamika wzrostu wynagrodzeń uzależniona była w dużej mierze od formy zatrudnienia, stażu pracowniczego, specjalizacji, umiejętności i kwalifikacji pracownika, a nawet miejsca zamieszkania. Ciekawostką jest to, że najwięcej - ponad 70 proc. ofert pracy - pochodziło od małych i średnich firm.Na rynku jedna reguła od kilku lat pozostaje niezmienna: programiści, którzy mają kilka lat doświadczenia w branży IT, a do tego dobrze znają Javę mogą przebierać w ofertach. Specjaliści w tej kategorii w 2019 r. mogli liczyć na zarobki na poziomie 15 000 zł na B2B lub 12 000 zł brutto na umowie o pracę. Podobne zarobki osiągnęli programiści .NET. Co ciekawe więcej od nich w minionym roku mogli zarobić specjaliści Big Data.Jeśli chodzi o obszary pracy, to pracodawcy najchętniej szukali specjalistów w obszarze Backend - tu 70 proc. ofert pracy skierowanych było do programistów Java. Z roku na rok rośnie też zapotrzebowanie na Fullstacków, którzy łączą w sobie umiejętności z Backendu i Frontendu. Liczba ogłoszeń w tym obszarze wzrosła w 2019 r. o 15 proc. w porównaniu z 2018 rokiem.Pracodawcy najchętniej zatrudniają programistów na umowach B2B - taka forma współpracy w 2019 r. proponowana była aż w 60 proc. ogłoszeń. Także wzrost mediany wynagrodzeń był tu wyższy niż w przypadku umowy o pracę i wyniósł 10 proc. Wynagrodzenia B2B wynosiły od 11 000 do 16 000 zł na fakturę bez vat, a na umowę o pracę było to 8000 -13 000 zł brutto. Jeszcze mniej mogli zarobić pracownicy interesujący się innymi formami umów.Patrząc na całą branżę IT ponad 50 proc. ofert pracy skierowanych jest do osób ze średnim stażem i doświadczeniem, określanych w branży jako midzi. Niespełna 37 proc. ogłoszeń dotyczyło zatrudnienia seniorów. Najmniej oferty pracy, niezależnie od obszaru (backend, fronted, fullstack czy mobile) skierowanych było do juniorów - tylko nieco ponad 12 proc., choć na każde ogłoszenie aplikowało ich najwięcej, bo średnio około 40 osób.Wśród najmłodszych stażem programistów dominującą formą zatrudnienia według raportu No Fluff Jobs była umowa o pracę, którą oferowało w 2019 r. prawie 44 proc. pracodawców. Mediana wynagrodzeń oferowanych juniorom wyniosła od 4 000 do 7 000 zł (na B2B oraz UoP). Umowa cywilnoprawna była proponowana 5 razy częściej juniorom niż midom i seniorom. Wśród topowych technologii w tej grupie wiekowej dominowały JavaScript, Java oraz React.Z raportu No Fluff Jobs wynika, że w 2019 r. pracodawcy w IT na każdym kroku kusili kandydatów benefitami. W blisko 75 proc. ofert pracy pojawiła się prywatna opieka medyczna. Na drugim miejscu była karta sportowa - oferowało ją 67 proc. firm. Ponad połowa ogłoszeń zawierała też informacje o możliwości udziału w międzynarodowych projektach, budżecie szkoleniowym czy pracy w małych zespołach. Ale tu warto wspomnieć o drobnostce jaką jest darmowa kawa - w 85 proc. ogłoszeń rekruterzy wskazują darmową kawę jako udogodnienie w miejscu pracy. Benefity dla pracowników , co ciekawe, bardziej cenią sobie juniorzy. Bardziej doświadczeni pracownicy częściej odpowiadają na ogłoszenia, które oferują pracę przy międzynarodowych projektach. Ważną rzeczą, która cenią sobie przyszli pracodawcy jest znajomość języka angielskiego - takie wymagania w 2019 r. zawierała ponad połowa ofert pracy. Firmy stawiały także na takie aspekty jak umiejętność pracy w zespole, proaktywność czy krytyczne myślenie. To pokazuje, że nawet w branży IT tzw. kompetencje miękkie się liczą i bez nich uzyskanie dobrej posady może okazać się niemożliwe.W 2019 r. największe ośrodki IT były także najlepszymi lokalizacjami do pracy - tak wynika z raportu No Fluff Jobs. W Warszawie można było zarobić średnio 14 530 zł na B2B lub 12 000 zł brutto na umowie o pracę. Podobnie było w Krakowie, który zajął drugie miejsce - programiści mogli tu odpowiednio zarobić 14 500 zł na B2B i 12 000 zł brutto na etacie. Ale i tu dały o sobie znać trendy wymienione wyżej - midzi i seniorzy zarabiają więcej w dużych miastach. Junior w Warszawie otrzymał w 2019 r. aż o 67 proc. niższe wynagrodzenie niż senior.Bardzo dobre zarobki były również oferowane specjalistom pracującym zdalnie - średnio mogli oni zarobić 13 740 zł na B2B lub 11 500 zł brutto w przypadku umowy o pracę.Z analizy No Fluff Jobs wynika, że firmy IT jeszcze nie do końca potrafią odkryć potrzeby potencjalnych kandydatów. Z jednej strony konkurują ze sobą widełkami płacowymi, pakietami i możliwością pracy zdalnej, a z drugiej oferują pracownikom benefity, których ci niespecjalnie potrzebują.