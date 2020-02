Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2018 roku

W mediach wiele pisze się o bardzo wysokich i bardzo szybko rosnących wynagrodzeniach programistów, testerów i innych specjalistów w branży IT. W poniższym tekście postanowiliśmy się jednak przyjrzeć, jak kształtują się wynagrodzenia osób zarządzających w spółkach IT.

Jak zmieniły się wynagrodzenia przez ostatnie dwa lata?

O ile wzrosły płace osób pełniących funkcje w zarządach spółek IT - 2016 vs 2018 W stosunku do roku 2016 wynagrodzenie prezesa zarządu w 2018 roku było wyższe o 16,5%.

O ile więcej zarabia członek zarządu od zwykłego specjalisty?

Różnice w płacach na poszczególnych szczeblach organizacji w branży IT i pozostałych Największa różnica zachodzi w przypadku osób zatrudnionych w zarządach.

Najwięcej i najmniej zarabiający członkowie zarządu

Najwyższe i najniższe roczne wynagrodzenia osób pełniących funkcje w zarządach spółek IT Podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższe wynagrodzenie w 2018 otrzymał prezes zarządu Comarch SA.

W stosunku do roku 2016 wynagrodzenie prezesa zarządu w 2018 roku było wyższe o 16,5%, a w przypadku osób pełniących pozostałe funkcje w zarządzie o 14,7%. W tym samym czasie wynagrodzenie doświadczonego specjalisty zatrudnionego w IT wzrosło o 22,8%.Kolejnym powszechnym przekonaniem medialnym jest to, że wzrost stawek wynagrodzeń pomiędzy kolejnymi poziomami zatrudnienia w branży IT jest mniej dynamiczny niż na całym rynku. Jeżeli przyjmiemy wynagrodzenie doświadczonego specjalisty za 1, to okaże się, że zarówno w branży IT, jak i w pozostałych branżach, specjalista ekspert zarabia mniej więcej 1,9 tego, co doświadczony. W przypadku dyrektorów okazuje się jednak, że o ile w innych branżach dyrektor zarabia ponad 4 razy tyle, co doświadczony specjalista, to w branży IT zarabia 3 razy więcej. Największa różnica zachodzi w przypadku osób zatrudnionych w zarządach. Zwykle osoba pełniąca funkcje w zarządzie zarabia dziesięciokrotność tego, co doświadczony specjalista. W branży IT jest to nieco więcej niż pięciokrotność. Część powyższego zjawiska można wyjaśnić tym, że spółki IT, to zazwyczaj organizacje niewielkie. W takich firmach wynagrodzenia osób na stanowiskach zarządczych nie różnią się aż tak bardzo od pensji szeregowych specjalistów.Podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższe wynagrodzenie w 2018 otrzymał prezes zarządu Comarch SA. Osoby znajdujące się na drugim i trzecim miejscu zarobiły o wiele mniej – odpowiednio około 3,5 mln i około 2,8 mln PLN. Najmniej zarabiające osoby pracowały w stosunkowo niewielkich spółkach. Ich wynagrodzenia, zaraportowane w sprawozdaniach finansowych zarządzanych spółek, wynosiły około 7 000 PLN miesięcznie.