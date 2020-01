Czy work-life balance jest w ogóle możliwy?

Pracownicy coraz częściej zdają sobie sprawę, że istotą ich dobrego samopoczucia jest work-life balance. Świadomi tego zaczynają być również i pracodawcy. Jednocześnie okazuje się, że dla niektórych zatrudnionych równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym oznacza nic innego, niż sztywne trzymanie się ram czasowych i "przełączanie się" w tryb pracy jedynie w określonych godzinach (8.00-16.00). Takie podejście nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem – przekonuje Jobhouse.

Obserwując rynek pracy i kandydatów do mojej firmy, ale też rekrutując zespoły dla moich klientów, zauważyłam bardzo różne postawy wobec pracy. Rozumiem argument, że młodzi ludzie chcą mieć czas na rozwijanie pasji i życie prywatne. To bardzo dobre i zdrowe podejście. Natomiast sztuczne trzymanie się zasad pracy w godz. 9:00 – 17:00 i deklaracja, że po tej godzinie nawet w sytuacjach awaryjnych nie odbierze się telefonu – to niepokojący sygnał. Uważam, że na samym początku współpracy warto określić zasady pracy, jednak ponad wszystko trzeba być człowiekiem i w sytuacji wymagającej większej aktywności – elastycznie dostosować się. Mam tu na myśli jednorazowe wydarzenia. Jeśli takie sytuacje zdarzać się będą częściej – warto porozmawiać o tym z managerem – komentuje Natalia Bogdan, ekspert ds. rynku pracy, właścicielka agencji pracy Jobhouse.

Czy work-life balance jest możliwy? W trosce o dobro obu stron, zarówno pracownik, jak i manager powinni dbać o zachowanie work-life balance.

Mądry manager widzi, jak pracuje jego zespół i może dostrzec osoby, które za dużo pracują. Chociaż wielu może się wydawać, że taka osoba działa na korzyść firmy, to przełożony powinien zauważyć pracoholików i ustalić z nimi warunki pracy. Wszystko po to, by na dłużej taka osoba mogła rozwijać się w danej firmie, bowiem wypalony pracownik, szybko przestaje działać efektywnie. W trosce o dobro obu stron, zarówno pracownik, jak i manager powinni dbać o zachowanie work-life balance. – mówi Natalia Bogdan.

Work-life balance prostszy niż ci się wydaje?

Zauważyłam, że tym, co pomaga mi i znajomym przedsiębiorcom, jest wypisanie sobie ról, które pełnimy w życiu i poziomu, na jakim chcemy się w nich realizować. Będąc mamą, pracodawcą, miłośniczką sportów, staram się rozłożyć swój czas tak, by zadbać o każdą z tych sfer, tylko wtedy podsumowując miniony tydzień mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z jego przebiegu. Uważam, że sztywne wyznaczanie granic nie jest potrzebne. Czasami sytuacja wymaga, by ktoś z zespołu w ciągu dnia wyszedł np. z dzieckiem do lekarza, a odrobił te godziny w ustalonym terminie. Innym razem pracował zdalnie, ponieważ jest przeziębiony i taka forma będzie dla niego bardziej komfortowa. Jako pracodawca mogę powiedzieć, że można zadbać o zachowanie work-life balance, uczciwie i jasno komunikując się ze swoim szefem. Najważniejsza jest dobra intencja i trzymanie się zasady win-win – mówi Natalia Bogdan.

O tym, że work-life balance to jeden z kluczowych czynników dla jakości życia pracownika, mówi się nie od dziś. Nic więc dziwnego, że pracodawcy coraz częściej wykazują dbałość i o tę właśnie sferę. Jest to tym bardziej zasadne, że życie rodzinne i zawodowe zwykle się przenikają i osiągnięcie satysfakcji tylko na jednej z tych płaszczyzn to zazwyczaj zbyt mało, aby móc mówić o spełnieniu.Jak kwestie work-life balance traktują sami pracownicy? Nie jest dużym zaskoczeniem, że zróżnicowany wiekowo zespół charakteryzują odmienne postawy. Dla wielu czterdziesto - czy pięćdziesięciolatków praca była i jest „świętością”, o którą się dba i spędza w niej często więcej godzin, niż to było ustalane na początku. Zupełnie inną perspektywę ma pokolenie Z, którego przedstawiciele już od etapu rozmowy rekrutacyjnej deklarują, że praca jest tylko pracą. Jednej niezawodnej recepty na zachowanie work-life balance nie ma, warto natomiast spojrzeć na możliwości przybliżające nas do jej osiągnięcia.Zaangażowany i zainteresowany swoją pracą pracownik to perełka dla organizacji. Budujące jest, jeśli naprawdę interesuje się swoją branżą. Mając w zespole takiego pracownika mamy pewność, że mądrze wspierany, może osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty. Niestety w takich sytuacjach także występują zagrożenia dla firmy, na które powinna być przygotowana.Nie ma idealnego rozwiązania, które zadowoli wszystkich, każdy ma bowiem inne potrzeby. Uświadomienie sobie czego potrzebujemy, by czuć się szczęśliwym, to połowa sukcesu. To pozwoli nam wybrać takie miejsce pracy, które umożliwi pracę na zasadach przez nas respektowanych. Szukanie work-life balance to temat ważny nie tylko dla pracowników, ale także przedsiębiorców mających całą gamę obowiązków.Patrząc na swoją karierę zawodową długofalowo, warto podejmować decyzje biorąc pod uwagę rozwój także na innych, ważnych dla nas płaszczyznach. Dlatego określenie ról, które pełnimy w naszym życiu i czas, jaki chcemy na nie poświęcać, może wprowadzić poczucie harmonii i satysfakcji z życia.