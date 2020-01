Ile zarabia DJ podczas karnawału?

Karnawał kojarzy się z zabawą. Liczne bale czy koncerty od lat towarzyszą nam podczas okresu od święta Trzech Króli do Środy Popielcowej. Jednak karnawał nie dla wszystkich oznacza rozrywkę. Te kilka pierwszych tygodni w roku to czas wzmożonej pracy dla DJ-ów. Stawki DJ-ów są mocno zróżnicowane i zależą od wielu zmiennych. Wpływ na wynagrodzenie ma wielkość imprezy, jakość sprzętu, popularność, dodatkowe usługi.

Wynajem sprzętu od DJ?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela nr 1. Cena wynajmu sprzętu muzycznego na jedną dobę (w PLN) Wynajęcie podstawowego zestawu profesjonalnego sprzętu przez DJa to przychód rozpoczynający się od 500 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

DJ na karnawał

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela nr 2. Szacunkowe koszty wynajęcia DJa na bal karnawałowy (w PLN) Cena wynajęcia DJ’a zależy od wielu zmiennych: doświadczenia, jakości nagłośnienia i oświetlenia, popularności czy dodatkowych usług. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 2. Orientacyjne koszty dodatkowych atrakcji zapewnianych przez DJ (w PLN) Konkursy integracyjne, które polegają na zabawie z nagrodami i prezentami dla gości czy karaoke podnoszą koszt usługi. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Opłata ZAIKS i kilometrówki

Podsumowanie

http://djgorsky.pl/ile-kosztuje-wynajecie-dj-a/ [dostęp 20.12.2019]

https://www.djpapa.pl/2019/07/01/dj-na-wesele-tychy/ [dostęp 20.12.2019]

https://www.djpapa.pl/2019/07/01/dj-na-wesele/ [dostęp 20.12.2019]

http://djjoke.pl/dla-klientow/cennik-uslug-dj-skich/ [dostęp 20.12.2019]

https://4fundj.pl/faq/ [dostęp 20.12.2019]

https://www.targislubne.pl/sn/zaiks-na-weselu [dostęp 20.12.2019]

http://www.djdlaciebie.com/#about [dostęp 20.12.2019]

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Każdy bal karnawałowy nie obejdzie się bez dobrego jedzenia i muzyki. Kiedyś mocny nacisk kładło się na amatorskie kapele, które przygrywały bawiącym się na parkiecie gościom. Obecnie utrzymuje się trend zatrudniania profesjonalnych zespołów i coraz częściej DJ-ów.Osoby zawodowo zajmujące się muzyką posiadają bogate zaplecze sprzętowe. Nagłośnienie, lampy, stroboskopy, mikrofony bezprzewodowe czy urządzenia do wytwarzania dymu to tylko niektóre urządzenia, którymi dysponuje DJ. Oprócz samej działalności twórczej, DJ może czerpać zysk z wynajmu sprzętu. Ceny są dostosowywane indywidualnie w zależności od czasu trwania wynajmu czy wartości sprzętu.Wynajęcie podstawowego zestawu profesjonalnego sprzętu przez DJa to przychód rozpoczynający się od 500 PLN. Powyższe ceny są orientacyjne i najczęściej cena wynajmu sprzętu jest ustalana indywidualnie.Cena wynajęcia DJ’a zależy od wielu zmiennych: doświadczenia, jakości nagłośnienia i oświetlenia, popularności czy dodatkowych usług. Stawki podczas grania w karnawale są podobne do tych, które DJ ustala podczas wesela. Nie ma co liczyć na tańsze oferty, gdyż bale karnawałowe wraz z sylwestrem są najdroższymi terminami w całym roku. Przyjmijmy, że chcemy wynająć doświadczonego DJa, która będzie grał w godzinach od 18:00 do 04:00. Jakich kwot możemy się spodziewać?Skąd wynikają różnice w cenach? Wydarzenia różnią się od siebie liczbą osób, prestiżem miejsca jak i samej imprezy, liczbą godzin trwania balu. Konkursy integracyjne, które polegają na zabawie z nagrodami i prezentami dla gości czy karaoke podnoszą koszt usługi. Częstą usługą dodatkową jest wypożyczenie dużych świecących napisów. Niektórzy DJ oferują nawet kompletne przebrania do na przykład „karnawału w Rio”.Koszty dojazdu DJ’a na bal są ustalane indywidualnie. Najczęściej stosuje się przelicznik kilometrówki, czyli 0,83 PLN/km. Przykładowo dojazd DJ na imprezę karnawałową z Krakowa do Katowic w obie strony wyniesie około 133 PLN.Ostatnia rzecz, która jest ustalana z DJ’em to opłata ZAiKS. Czym jest ta opłata? ZAiKS jest to Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykorzystywanie i odtwarzanie cudzych utworów w celach komercyjnych wymaga zgody autora oraz uiszczenia stosownej opłaty za to. W celu formalizacji powstał ZAiKS, który jako organizacja zbiorowo zarządza licencjami na komercyjne odtwarzanie muzyki. Taką opłatę ponosi DJ lub osoba zamawiająca usługę. Koszt licencji jest zależny od charakteru imprezy i jej wielkości. Szacunkowy koszt wykupu licencji na bal karnawałowy o wielkości 100 osób to około 500 PLN. Jeśli DJ nie posiada wykupionej takiej licencji należy ją doliczyć do rachunku usługi.W roku 2020 na karnawał przypada 7 weekendów. DJ, który zagra na 7 balach karnawałowych może zainkasować od 17 500 PLN wzwyż. Wszystko jest uzależnione od wielkości imprezy i zawartych w umowie usług dodatkowych. Przy balach powyżej stu osób zarobki DJ’a mogą wynieść nawet 40 000 PLN za okres karnawału.