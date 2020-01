Nie wiesz, jak rozmawiać o podwyżce? Pomagamy

Wyższa pensja to marzenie wielu pracowników. Nie jest jednak tajemnicą, że negocjacje w tym zakresie bywają trudne. Nie warto się jednak zniechęcać, tym bardziej, że zatrudnionym sprzyja dziś niski poziom bezrobocia i deficyty kadrowe. Konieczne jest jednak odpowiednie przygotowanie się do rozmowy z szefem. Jak rozmawiać o podwyżce? Jakich argumentów użyć, aby przekonać pracodawcę, że zasłużyliśmy na podwyższenie zarobków?

Na początek szczera ocena pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. AntonioDiaz - Fotolia.com Jak rozmawiać o podwyżce? Staraj się komunikować z szefem w sposób jasny i otwarty, jednocześnie cały czas dbaj o poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności.

2. Wyróżniaj się z tłumu

3. Czas to pieniądz

4. Bądź gotów na porażkę

5. Bądź otwarty i elastyczny



„Nadejście nowej dekady i początek nowego roku jest idealnym momentem, aby ocenić swoją pracę na obecnym stanowisku i poprosić o podwyżkę. Oczywiście, samo znalezienie w sobie odwagi na zainicjowanie z szefem rozmowy o podwyżkę może być stresujące, ale jeśli rzeczywiście potrafisz zademonstrować firmie swoje umiejętności oraz ich namacalny i pozytywny wpływ na firmę będziesz na najlepszej drodze do pozytywnego rozpatrzenia twojej prośby. Oczywiście staraj się komunikować z szefem w sposób jasny i otwarty, jednocześnie cały czas dbaj o poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności” - mówi Doug Monro, współzałożyciel Adzuna.

Z najnowszych doniesień GUS odnośnie zarobków w naszym kraju wynika, że w listopadzie 2019 roku przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju osiągnęło poziom 5229,44 złotych brutto, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza podwyżkę o 5,9%. Pensje Polaków wyraźnie zatem rosną. W tym kontekście istotne jest również podwyższenie płacy minimalnej - od 1 stycznia 2020 roku pracownik zatrudniony na pełen etat nie może zarobić mniej niż 2600 złotych brutto. Dla porównania, w minionym roku najniższa krajowa sięgała 2250 złotych - mamy zatem wzrost o pokaźne 15,6%.Powyższe dane mogą stanowić argument w negocjacjach pensji z pracodawcą, ale jednocześnie trudno zakładać, że zapewnią na tym polu sukces. Bardziej przekonujące dla szefa mogą okazać się dobre wyniki pracy oraz realizacja, czy nawet prześciganie celów. Jak rozmawiać o podwyżce? Oto 5 wskazówek od Adzuna.Jeśli nie wiesz, jak rozmawiać o podwyżce, to na samym początku przeprowadź uczciwą ocenę swojej pracy. Wypisz na liście swoje osiągnięcia, wykonane zadania i podjęte w minionym roku działania, inicjatywy, ukończone szkolenia. Zestaw je z wymaganiami stanowiskowymi i celami stawianymi przed Tobą przez pracodawcę.Czy na sporządzonej liście są obszary lub konkretne osiągnięcia, którymi rzeczywiście możesz się głośno pochwalić?Powinieneś też przygotować sobie konkretne przykłady na poparcie każdego punktu z listy. Pokazać pozytywne rezultaty, jakie przyniosła Twoja praca. Jaki był Twój wkład w rozwój i sukces firmy.Poświęć czas na podsumowanie swoich mocnych stron. Jeśli w ostatnim roku podniosłeś swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udokumentowaną naukę, ukończone kursy czy certyfikaty wykorzystaj to. Pokaż szefowi, jak nowe, nabyte kwalifikacje przełożą się na sukces i rozwój firmy. Twoje nowe umiejętności i to jak je wykorzystujesz w pracy będą dobrym przykładem przemawiającym na Twoją korzyść podczas rozmowy o podwyżce.Postaraj się też sprawdzić, jak Twoje kwalifikacje wycenia obecnie rynek pracy. Choć kwestia wynagrodzenia to nadal w Polsce temat tabu, część pracodawców zaczyna umieszczać w swoich ogłoszeniach o pracę widełki lub stawki. Przejrzyj ogłoszenia o pracę w swojej okolicy na stanowiska podobne do tych, na jakim pracujesz. To też pomoże Ci w oszacowaniu Twojej wartości na rynku pracy i wskaże dobry kierunek w negocjacjach z szefem.Zawsze znajdzie się jakiś sposób na podniesienie Twojej wartości dla firmy. Staraj się korzystać z każdej okazji, jaką da Ci firma, np. do poszerzenia swoich kwalifikacji. Mogą to być wewnętrzne szkolenia, spotkania pokazujące pracę innych działów. Nowy projekt, w który się zaangażujesz lub przy którym pomożesz kolegom.Podejmowanie inicjatyw i bycie proaktywnym jest zawsze pozytywnie odbierane przez pracodawcę. A jednocześnie jest szansą dla Ciebie na poszerzenie kwalifikacji i wybicie się z tłumu.Warto też wiedzieć, że pracodawcy coraz częściej stawiają na tzw „umiejętności miękkie”. Wśród najczęściej wymienianych, w ogłoszeniach o pracę, znalazły się w 2019 roku: uczciwość, rzetelność, otwartość i odporność na stres (praca pod presją).Na polskim rynku pracodawcy poszukiwali również u pracowników: ambitnego podejścia do pracy, pomysłowości (kreatywności) oraz punktualności, wyróżniających się umiejętnościami interpersonalnymi, entuzjazmem i motywacją.Zgodnie z badaniami Adzuna aż 30% ogłoszeń o pracę w 2019 pytało kandydatów właśnie o kwalifikacje miękkie Postaw podczas rozmowy o podwyżkę na takie cechy swojej osobowości, charakteru i zachowania, które przekładają się na Twoje dobre wyniki w pracy i co za tym idzie, sukces firmy.Umiejętności miękkie mogą być dobrym punktem wyjścia i dodatkowym argumentem przemawiającym na Twoją korzyść.Wiele firm przeprowadza systematyczne oceny pracowników. Omawia się wtedy z szefem osiągnięcia, sukcesy i porażki z danego okresu. Przygotowuje cele i plany na kolejny. Oczywiście taka ocena to dogodny moment na rozmowę o podwyżce. Ale nie ograniczaj się tylko do niej. Nie czekaj na rozmowę z szefem, jeśli najbliższą masz dopiero za pół roku. Jeśli uważasz, że pracujesz ponad przeciętną, skutecznie realizujesz powierzane Ci zadania wykorzystaj to i od razu, na początku roku, przejmij inicjatywę. Porozmawiaj z szefem otwarcie o podwyżce.Pomimo silnego, wewnętrznego przekonania, że należy Ci się podwyżka zawsze bądź przygotowany na odmowę.Firma może mieć wiele różnych powodów, dla których nie może dać podwyżki. Nie musi to być związane z Twoją pracą czy kwalifikacjami, a np. obecną sytuacją w firmie. Czasami nie ma po prostu funduszy na dodatkowe podwyżki. Firma może też uznać, że taka indywidualne podwyżka będzie nie fair w stosunku do innych pracowników.Jeśli tak się stanie w Twoim przypadku, nie zniechęcaj się od razu. Wykorzystaj odbytą rozmową do pozyskania szczerej opinii szefa na swój temat. Wyciągnij z niej wnioski na przyszłość. Nie bój się jednak zapytać czy w przyszłości planowane będą podwyżki w firmie. Oraz kiedy może to nastąpić. Pozwoli Ci to zaplanować kolejną rozmowę o podwyżkę i przygotować się do niej jeszcze lepiej.Podczas takiego spotkania możesz też przyjrzeć się bliżej innym benefitom, jakie oferuje Twoja firma. Poza podwyżką w postaci wypłaty firma może mieć możliwość zaoferowania Ci innej formy gratyfikacji za Twoją pracę. Szczególnie, jeśli podwyżka pensji rzeczywiście nie jest przewidywana w najbliższym czasie.Sprawdźcie wspólnie z przełożonym i działem HR, czy firma nie może zaoferować Ci np. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla Ciebie i Twojej rodziny. Może w grę wejdą elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni płatnego urlopu lub szkolenia branżowe opłacone przez firmę?Podczas takiej rozmowy będziesz mógł zaprezentować się jako osoba, która lubi swoje miejsce pracy i jest gotowa znaleźć elastyczne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.