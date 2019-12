Ile zarabiają pracownicy z Ukrainy? Wiele zależy od branży i regionu

Na jakie zarobki w naszym kraju mogą liczyć pracownicy z Ukrainy? Wiele zależy tu m.in. od regionu oraz od branży, w której są zatrudnieni. Dane napływające z najnowszego, wspólnego raportu EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że najhojniejsi dla obywateli Ukrainy są pracodawcy reprezentujący Mazowsze. Wśród branż prym wiedzie z kolei budownictwo.

„Jednymi z najważniejszych zmiennych wpływających na wysokość zarobków pracowników z Ukrainy jest wielokrotność pobytów w Polsce lub też ich długość” – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes EWL S.A.

EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prezentują raport z badania "Pracownik z Ukrainy – zarobki w Polsce". Opracowanie przygląda się wynagrodzeniem, na jakie mogą liczyć w naszym kraju pracownicy z Ukrainy.Jak już wspomniano we wstępie, najwyższe pensje są domeną województwa mazowieckiego, gdzie ponad 20,05 złotych brutto/h zarabia przeszło 45% zatrudnionych na tym terenie Ukraińców. Dla porównania, na taki poziom zarobków może liczyć tylko co piąty pracownik (22%) zatrudniony w województwie pomorskim i niespełna 17% osób pracujących u pracodawców z Wielkopolski.Jeżeli chodzi o najhojniejsze branże polskiej gospodarki , to najwyższe wynagrodzenia oferuje pracownikom z Ukrainy budownictwo. Jak czytamy w komunikacie z badania, ponad 56% ankietowanych z tego sektora liczyło na zarobki powyżej 20,05 złotych brutto za godzinę. W najczęściej wybieranej przez ukraińskich obywateli produkcji przemysłowej podobne wynagrodzenie otrzymało niecałe 16% pracowników zza wschodniej granicy.Ponad 61% respondentów, którzy pracowali w Polsce po raz pierwszy, deklarowało zarobki poniżej 17,37 złotych brutto za godzinę. Z kolei przeszło 47% pracowników z Ukrainy , którzy byli zatrudnieni w naszym kraju co najmniej pięciokrotnie, zarabiało powyżej 20,05 złotych brutto za godzinę.To, ile zarabiają w naszym kraju pracownicy z Ukrainy, uzależnione jest również od ich znajomości polskiego i doświadczenia zawodowego. Przeszło 51% migrantów bardzo dobrze lub swobodnie mówiących po polsku dostawało powyżej 20,05 złotych brutto za godzinę. Jednocześnie wśród obywateli Ukrainy deklarujących brak znajomości naszego języka na podobne wynagrodzenie mogło liczyć nieco ponad 10%.