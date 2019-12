e-ZLA wystawi asystent medyczny, ale za błędy odpowie lekarz

Obowiązujące w naszym kraju przepisy zezwalają, aby e-zwolnienie wystawił pacjentowi nie lekarz, ale asystent medyczny. Warto przy tym wiedzieć, że ten ostatni działa na mocy ważnego przez 12 miesięcy upoważnienia lekarskiego. Z tego też względu pod koniec roku warto sprawdzać, czy asystent medyczny nadal ma uprawnienia do wystawienia nam e-ZLA.

Ze względu na to, że takie upoważnienie lekarz może wystawić na rok, po upływie 12 miesięcy musi wystawić kolejne. Lekarz może też w każdej chwili upoważnienie wycofać – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Pierwsze upoważnienia były wystawiane rok temu, więc powoli uprawnienia asystentów wygasają, dlatego warto sprawdzić, kiedy trzeba ponownie swojego asystenta upoważnić - dodaje.

- Aby przedłużyć upoważnienie lekarz musi zalogować się w Rejestrze Asystentów Medycznych (RAM) i stworzyć nowe upoważnienie. Przy czym pozwolenie do wystawiania e-zwolnień lekarz może w każdej chwili wycofać. - wyjaśnia rzeczniczka.

Jak przypomina ZUS, głównym założeniem, które towarzyszyło wprowadzeniu funkcji asystenta medycznego, było odciążenie lekarzy od codziennej biurokracji tak, aby czas spędzany na wypełnianiu dokumentów mogli poświęcić na rozmowę z pacjentem. Upoważniony przez lekarza asystent medyczny może wypisać zwolnienie w imieniu lekarza, na podstawie dokumentacji medycznej, wprowadzając niezbędne dane do systemu i podpisując się własnym nazwiskiem. Nie oznacza to oczywiście, że w jego gestii pozostaje decyzja, komu taki dokument może wystawić. To należy wyłącznie do samego lekarza.Asystentem może zostać każda osoba wykonująca zawód medyczny, czyli pielęgniarka, ratownik medyczny, sekretarka medyczna. Musi mieć jednak założone konto na PUE ZUS i być wpisanym do rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który jest dostępny pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent.Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się w systemie RAM. Następnie informacja ta jest przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent medyczny uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA Co istotne, za skutki nieprawidłowo wystawionego druku e-ZLA odpowiada zawsze lekarz, a nie asystent medyczny.