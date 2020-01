Praca za granicą - gdzie zarobisz najwięcej?

Polacy coraz częściej wybierają się poza granice naszego kraju w celach zarobkowych. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że wiele państw, szczególnie zachodnich, kojarzonych jest z wysokimi wynagrodzeniami. W których krajach nasi rodacy są w stanie zarobić najwięcej? Do jakich krajów najchętniej wyjeżdżają? W poniższym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na te pytania.

Emigracja na przestrzeni lat

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Liczba Polaków na emigracji w krajach Europy w 2017 roku Według danych GUS w 2017 roku za granicą przebywało około 2,5 mln Polaków. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Liczba emigrujących Polaków w latach 2010 –2017 W latach 2010 – 2017 można zauważyć ciągły wzrost liczby Polaków emigrujących czasowo do innych krajów Europy. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Średnie miesięczne zarobki w wybranych krajach w 2018 roku Biorąc pod uwagę średnie zarobki na osobę w 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali nasi rodacy pracujący w Austrii (10 041 PLN). Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 4. Minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach w 2019 roku Według danych Eurostat w 2019 roku najwyższe minimalne wynagrodzenie było w Luksemburgu (2 071 EUR brutto). Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 5. Minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach w 2019 roku według parytetu siły nabywczej Porównanie wynagrodzeń między państwami z uwzględnieniem różnic cenowych w poszczególnych krajach pokazało, że w 2019 roku najwyższe minimalne wynagrodzenie otrzymywali Luksemburczycy (1 636 EUR (PPP)). Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Porównanie zarobków na wybranych stanowiskach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce Analizując dane płacowe można zauważyć, że zarobki poza granicami naszego kraju są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Plany Polaków oraz powody i bariery emigracji

Podsumowanie

Raport Euro-Tax.pl (2019), Wynagrodzenia Polaków za granicą w 2018 roku, https://media.euro-tax.pl/raporty/RAPORT_ETX_2019.pdf [dostęp:06.11.2019]

GUS (2017),Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2017,2,11.html [dostęp:06.11.2019]

Raport Work Service S.A. (2018), Migracje zawodowe Polaków, http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny [dostęp:06.11.2019]

Eurostat (2019), Monthly minimum wages, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en [dostęp: 06.11.2019]

Polacy w Luksemburgu, https://www.polonia.org/polacy-na-swiecie/polacy-w-luksemburgu [dostęp: 06.11.2019]

Polacy w Luksemburgu, https://www.polonia.org/polacy-na-swiecie/polacy-w-luksemburgu [dostęp: 06.11.2019] Robert Walters (2019), Salary Survey 2019 Europe, https://www.robertwalters.com/content/dam/robert-walters/global/files/salary-survey/salary-survey-2019-europe.pdf [dostęp: 29.11.2019]

Pordata (2019), National minimum wage: average monthly figure (PPS),

https://www.pordata.pt/en/Europe/National+minimum+wage+average+monthly+figure+(PPS)-1753 [dostęp: 11.12.2019]

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Według danych GUS w 2017 roku za granicą przebywało około 2,5 mln Polaków. W latach 2004 – 2017 liczba emigrantów wzrosła o 1,5 mln osób. Największą popularnością cieszą się takie kraje jak Wielka Brytania oraz Niemcy. W 2017 roku liczba naszych rodaków w Wielkiej Brytanii wynosiła 793 tys., a w Niemczech 703 tys. Wśród krajów Europy Polacy najrzadziej wyjeżdżają do Portugalii czy na Cypr – tam liczba emigrantów w 2017 roku była najmniejsza i wynosiła po ok. 1 000 osób.W latach 2010 – 2017 można zauważyć ciągły wzrost liczby Polaków emigrujących czasowo do innych krajów Europy. Na przestrzeni tych lat liczba emigrantów wzrosła o 556 tys. osób. Nieustanny wzrost można również zauważyć w przypadku najczęściej wybieranych do emigracji państw. Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się tego zjawiska na przestrzeni ostatnich lat prezentuje wykres 2.Według raportu "Zarobki Polaków za granicą w 2018 roku" wydanego przez firmę Euro-Tax.pl w ubiegłym roku nasi rodacy zarobili w całej Europie ponad 154,5 mld PLN, natomiast w ciągu ostatnich 15 lat ponad 1 401 mld PLN.Biorąc pod uwagę średnie zarobki na osobę w 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali nasi rodacy pracujący w Austrii (10 041 PLN), choć kraj ten zajmuje dopiero 10. miejsce pod względem popularności destynacji wśród Polaków (w 2017 roku w Austrii przebywało 40 tys. naszych rodaków). Na drugim miejscu względem wynagrodzeń znalazła się Wielka Brytania. W 2018 roku średnie zarobki Polaków w tym kraju wynosiły 9 581 PLN. Nic więc dziwnego, że to państwo cieszy się największym powodzeniem wśród emigrantów (w 2017 roku w Wielkiej Brytanii przebywało aż 793 tys. Polaków).Zastanawiając się nad podjęciem pracy za granicą warto zwrócić uwagę na minimalne wynagrodzenia w poszczególnych krajach. Według danych Eurostat w 2019 roku najwyższe minimalne wynagrodzenie było w Luksemburgu (2 071 EUR brutto). Co ciekawe szacuje się, że w Luksemburgu było około 5 tys. Polaków, co świadczy o tym, że kraj ten nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród naszych rodaków. Najniższe wynagrodzenie minimalne występuje w Bułgarii i wynosi 286 EUR brutto. Zestawienie minimalnych wynagrodzeń w wybranych krajach przedstawia poniższy wykres.Przy analizowaniu wynagrodzeń w poszczególnych krajach warto również wziąć pod uwagę zarobki w przeliczeniu według parytetu siły nabywczej (PPP). Porównanie wynagrodzeń między państwami z uwzględnieniem różnic cenowych w poszczególnych krajach pokazało, że w 2019 roku najwyższe minimalne wynagrodzenie otrzymywali Luksemburczycy (1 636 EUR (PPP)). Następne miejsca w zestawieniu zajęły Niemcy, Belgia oraz Francja mające kolejno 1 496, 1 435 i 1 378 EUR (PPP) minimalnego wynagrodzenia. Co ciekawe, Irlandia w tym zestawieniu zajęła dopiero piąte miejsce, czyli niżej niż w przypadku porównania jedynie płac minimalnych. Uwzględniając różnice cenowe Polska zajęła 9. miejsce z minimalnym wynagrodzeniem w wysokości 919 EUR (PPP). Porównanie minimalnych wynagrodzeń z uwzględnieniem różnic cenowych w poszczególnych krajach przedstawia poniższy wykres.Obecnie najwięcej Polaków żyjących za granicą mieszka w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska są wysokie zarobki w tych państwach. Analizując dane płacowe można zauważyć, że zarobki poza granicami naszego kraju są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Tabela 1. przedstawia porównanie wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce.Według raportu ,,Migracje zarobkowe Polaków” wydanego przez Work Service w 2018 roku wynika, że aż 1/5 badanych rozważa emigrację zarobkową. W zdecydowanej większości są to osoby poniżej 35. roku życia (75%). Nad wyjazdem zastanawiają się w większości osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym (60%).Jako główny powód wyjazdu za granicę Polacy wskazali wyższe zarobki (84%). Innymi, często występującymi powodami były również: wyższy standard życia (33%), większe perspektywy rozwoju zawodowego (26%), brak odpowiedniej pracy w naszym kraju (23%) oraz możliwość podróżowania i zwiedzania świata (23%). Badani wskazali również najczęstsze bariery emigracji. Polacy decydują się na pozostanie w naszym kraju głównie ze względu na przywiązanie do rodziny i przyjaciół (68%). W dalszej kolejności były wskazywane takie bariery jak: atrakcyjna praca w kraju (30%) oraz nieznajomość języków obcych (29%). Polacy biorący udział w badaniu mają w planach wybrać kraje do emigracji takie jak: Niemcy (26%), Wielka Brytania (24%) oraz Holandia (23%).W porównaniu do polskich zarobków nasi rodacy są w stanie otrzymać zdecydowanie wyższe wynagrodzenie pracując poza granicami kraju. Nic więc dziwnego, że na wyjazd decyduje się coraz więcej Polaków. Nasi rodacy najczęściej decydują się na wyjazd do Wielkiej Brytanii i Niemiec, natomiast to w Austrii ich średnie wynagrodzenia w 2018 roku były najwyższe. Natomiast wyjeżdżając do Luksemburga pracownicy mogą liczyć na wysoką płacę minimalną (2 071 EUR brutto).