Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2020?

Kalendarz 2020 nie jest zbyt łaskawy dla miłośników długich weekendów. 6 z 13 świątecznych dni wypada bowiem w soboty lub niedziele. Prześledźmy poszczególne miesiące w poszukiwaniu szans na długi weekend.

1 stycznia wypada w środę, a 6 stycznia -w poniedziałek. Bardzo spragnieni wypoczynku musieliby wziąć dwa dni urlopu i mogą odpoczywać aż 6 dni, co może być dobrym pomysłem po szaleństwach sylwestrowej nocy. Ci którym szkoda urlopu wypoczynkowego, odpoczną od 4 do 6 stycznia.Na kolejny dłuższy weekend możemy liczyć w kwietniu, a konkretnie w, które tradycyjnie wypadają w niedzielę i poniedziałek, w 2020 roku - 12 i 13 kwietnia.A czy możemy zaplanować długiw 2020 roku? Nie możemy niestety liczyć na długą majówkę, bo tylko 1 maja wypada w dzień roboczy, w piątek. 3 Maja 2020 to niedziela. Tak więc mamy weekend przedłużony o jeden dzień. Ale jeśli zdecydujemy się wziąć 4 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego, to będziemy mieć mini-wakacje od 25 kwietnia do 3 maja - aż 9 dni.Na długi weekend możemy się wybrać w czerwcu.wypada tradycyjnie w czwartek, więc biorąc jeden dzień wolnego, wypoczniemy 4 dni. Dodatkowe 4 dni urlopu pozwolą nam wypoczywać nieprzerwanie od 6 do 14 czerwca - 9 dni laby.Może warto skorzystać z czerwcowego weekendu. Potem na wolne musimy długo czekać, bowiem w sierpniu(15 sierpnia) wypada w sobotę.1 Listopada, czyli, wypada w niedzielę. 11 listopada, czyli- w środę. Tak więc na długi weekend nie mamy co liczyć, chyba że znów sięgniemy do puli naszego urlopu wypoczynkowego po kolejne 2 dni (wtedy odpoczniemy 5 dni) albo 4 dni (i będziemy mieć 9 dni wolnego)Dłuższy weekend czeka nas dopiero w grudniu w- pierwszy dzień świąt wypada bowiem w piątek.