Jakie wynagrodzenia w e-commerce w 2019 roku?

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku branże e-commerce reprezentowało 1 874 osoby. Niemal wszyscy z nich (98%) byli zatrudnieni w firmach prywatnych. W badaniu dominowały także podmioty z przewagą kapitału polskiego (65%). Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (36%) oraz wyższym zawodowym lub średnim/pomaturalnym (po 22%). 56% ankietowanych stanowili mężczyźni.

Zdecydowana większość biorących udział w badaniu (54%) nie jest zadowolona z wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Wśród osób tych mediana wynagrodzeń waha się od 4 000 do 4 700 PLN. Wśród osób zadowolonych jest to od 6 000 do 9 975 PLN. Jednocześnie 79% deklaruje satysfakcje z pracy. Co ciekawe w tym przypadku różnice nie są tak duże. Osoby deklarujące zadowolenie z pracy otrzymują wynagrodzenie na poziomie 4 927 – 5 505 PLN, podczas gdy wśród niezadowolonych było to od 4 000 do 4 175 PLN. Większość ankietowanych (56%) deklaruje również otrzymanie podwyżki wynagrodzenia względem 2018 roku. 59% osób ma również możliwość rozwoju zawodowego.Wyższe płace w branży otrzymywali mężczyźni.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach liczących powyżej 1 000 pracowników. Na wynagrodzenia powyżej 5 000 PLN mogli również liczyć pracownicy firm zatrudniających od 250 do 999 pracowników. Najniższe pensje otrzymywali reprezentanci najmniejszych podmiotów liczących maksymalnie 9 osób.Najwyższe płace wśród pracowników branży e-commerce występowały wśród osób z co najmniej 16 letnim doświadczeniem zawodowym. Mediany w wysokości co najmniej 5 000 PLN otrzymywali jeszcze pracownicy posiadający przynajmniej 6 letnie doświadczenie. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z maksymalnie rocznym doświadczeniem. Warto również zauważyć, iż w większości przypadków wraz z rosnącym stażem pracy rośnie różnica między wysokością mediany a górnym kwartylem.Niezależnie od grupy (pierwszy kwartyl, mediana, trzeci kwartyl) wyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. W przypadku mediany pensje w firmach z przewagą kapitału obcego były wyższe o blisko 50%.Porównano również wynagrodzenia całkowite pracowników branży e-commerce na różnych szczeblach. Najwyższe mediany wynagrodzeń (powyżej 10 000 PLN) występowały jedynie wśród dyrektorów oraz kierowników co najmniej 100 osobowych zespołów. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy szeregowi oraz młodsi specjaliści.Najwyższe mediany wynagrodzeń (powyżej 5 000 PLN) występowały na stanowiskach kierowniczych. Z kolei w połowie przypadków mediany nie przekraczały 4 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży. Było to również jedyne stanowisko, gdzie wśród 25% zarabiających pensje nie przekroczyły 3 000 PLN.