Jesteś chory i wybierasz się po zwolnienie lekarskie? Nie zapomnij podać lekarzowi aktualnego adresu, pod którym przebywać będziesz w czasie niezdolności do pracy. Pamiętaj również, że o ewentualnej zmianie tego adresu w trakcie choroby powinieneś powiadomić pracodawcę i ZUS. Masz na to 3 dni od daty "przeprowadzki".

- Bywa i tak, że w trakcie choroby okazuje się, że potrzebujemy pomocy innych i przenosimy się do rodziców, którzy w tym czasie zaopiekują się nami. Dlatego w takiej sytuacji, gdy już po wystawieniu e-zwolnienia, zmieniliśmy miejsce pobytu, musimy poinformować o nowym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mamy na to 3 dni od wystąpienia tej okoliczności - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Adres na zwolnieniu lekarskim musi być aktualny. Tymczasem doświadczenie pokazuje, że nierzadko w systemie e-ZLA figuruje adres, który z miejscem przebwania chorego nie ma kompletnie nic wspólnego. Z tego też względu pracownik podczas wizyty w gabinecie powinien przekazać lekarzowi, gdzie będzie przebywał w trakcie zwolnienia.Z jakich powodów adres na zwolnieniu lekarskim musi być aktualny? W ten sposób umożliwiamy ZUS-owi lub pracodawcy przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jest to o tyle istotne, że nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w domu może prowadzić do odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego.Jak już wspomniano powyżej do kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich uprawniony jest nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki (pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób). Kontrola polega na sprawdzeniu, czy zwolnienie wykorzystywane jest prawidłowo, tzn. czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.