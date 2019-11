Marzy Ci się praca w IT? Oto 3 zawody z przyszłością

Technologie informatyczne cieszą się dziś ogromną popularnością. Szacunki wskazują, że w branży pracuje już przeszło 450 tys. specjalistów. Co istotne, nie wszyscy z nich są programistami z dyplomem wyższej uczelni. Jeśli i tobie marzy się praca IT, a nie masz wykształcenia kierunkowego, to nic straconego. Oto 3 informatyczne zawody z przyszłością, w których można się wyszkolić nawet wówczas, gdy z branżą IT nie miało się dotąd nic wspólnego.

Praca w IT to nie tylko dyplomowani programiści

TOP 3 informatycznych zawodów z przyszłością



1. Tester manualny

Tester oprogramowania to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych specjalistów IT w Polsce

- Tylko 10 proc. z kursantów ma wykształcenie informatyczne. Częściej niż informatyka na kursie możemy spotkać marynarza, fizjoterapeutę, mamę po urlopie macierzyńskim. Wszystkie te osoby łączy jedna rzecz – predyspozycje do pracy w IT, które pozwalają na szybkie wyuczenie zawodu, co z kolei pozwala budować swoje CV – wyjaśnia Ewa Kienc-Brachmańska.

2. Scrum Master

3. Technical Writer

- To, co potrzeba, aby zaistnieć w branży IT to przede wszystkim odpowiednie predyspozycje, których nie wyuczymy się ani na studiach, ani na kursach. To umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, a także otwartość na rozwój i ciągłą naukę. Drugim warunkiem jest wiedza, którą można nabyć różnymi, dostępnymi metodami, nie tylko podczas studiowania. Dla pracodawcy liczą się umiejętności, a to czy kandydat do pracy w IT nabył je podczas studiów czy internetowego kursu, ma najmniejsze znaczenie – podsumowuje ekspertka.