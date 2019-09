Czy na zwolnieniu chorobowym możliwa jest praca w komisji wyborczej?

Już 13 października Polacy będą wybierać parlamentarzystów na kolejną kadencję. Termin, w którym chętni do pracy w komisji wyborczej mieli zgłaszać swoje kandydatury, już minął. Do czasu wyborów w życiu członka komisji wyborczej wiele się jednak może zmienić, tym bardziej, że wchodzimy właśnie w okres zachorowań. Czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim wyklucza pracę w komisji wyborczej?

– Celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie dolności do pracy. Jeżeli uczestnictwo w pracach komisji wyborczej wpływa na stan zdrowia takiej osoby, to niewątpliwie jest to wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, czyli rekonwalescencją. Także jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego, a na co dzień wykonuje w pracy takie same lub zbliżone czynności jak w pracach komisji wyborczej, to rozważenia wymaga prawidłowość udzielonego zwolnienia lekarskiego – tłumaczy Karolina Wojtas, aplikant adwokacki z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

– Absolutnie nie ma żadnych przeszkód, aby kobiety w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego zasiadały w obwodowych komisjach wyborczych. Nie muszą także faktu zasiadania w komisji wyborczej nigdzie zgłaszać, czy to do pracodawcy czy też do ZUS-u – informuje Wojtas.

Aktualne orzecznictwo wskazuje, że praca w komisji wyborczej nie stanowi pracy zawodowej, a więc nie pozbawia prawa do zasiłku chorobowego i nie przesądza również o wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem (wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2015 roku, sygn. akt III Ua 9/15). Członkostwo w obwodowej komisji wyborczej to działalność społeczna, obywatelska, wykonywana dla dobra społeczności lokalnej. Dieta, którą otrzymuje się za pracę w komisji wyborczej to z kolei nie wynagrodzenie, ale rekompensata poniesionych kosztów.A zatem, przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie wyklucza możliwości pracy w komisji wyborczej. Warto jednak podkreślić, że decydujące są tu okoliczności danego przypadku, a przede wszystkim to, jaką pracę wykonuje na co dzień członek komisji wyborczej.A co z kobietami przebywającymi na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – czy i one mogą pełnić funkcję członka komisja?