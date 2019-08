Ile zarabia niania w Polsce w 2019 roku?

Nianie i płatna opieka nad dziećmi w Polsce to zajęcia odpowiedzialne, lecz wciąż szara strefa dominuje w tym zawodzie. Według portalu zielonalinia.gov.pl w 2015 na rynku mogło pracować około 350 tys. niań, natomiast według ZUS-u zarejestrowanych było zaledwie 10% z nich (35 000 osób). Z kolei w 2017 ZUS prezentuje dane o 9 111 legalnie zatrudnionych nianiach. Można stwierdzić, iż zdecydowana większość rodzin nie zatrudnia opiekunek na umowę. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że pomimo wprowadzenia przez rząd umowy uaktywniającej nie przyczynia się ona do zmniejszenia szarej strefy. Poniższy artykuł zawiera analizy przygotowane w oparciu o internetowe ogłoszenia niań. Dotyczą one 6 000 kobiet.

Dane ogólne

Wykres 1. Średnie godzinowe wynagrodzenia netto opiekunek w różnym wieku Najmniej zarabiają kobiety w przedziale wiekowym 16-25 lat, ich zarobki wynoszą 11,6 PLN.

Doświadczenie opiekunki a zarobki

Wykres 3. Średnie wynagrodzenie godzinowe opiekunek z różnym poziomem wykształcenia Nianie z wyższym wykształceniem, szczególnie z zakresu pedagogiki zarabiają około 14,1 PLN.

Najlepiej zarabiają nianie z dużych miast

Tabela 1. Średnie wynagrodzenie godzinowe opiekunek w różnych województwach i ich stolicach W 2019 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały nianie z Warszawy (17 PLN/godz.).

Dodatkowe aktywności niań z dziećmi

Wykres 4. Średnia godzinowa stawka wynagrodzeń niań deklarujących dodatkową aktywność Nianie deklarujące dodatkowe obowiązki domowe czy związane z opieką nad dzieckiem statystycznie zarobią więcej.

Referencje niań

Wykres 5. Średnia godzinowa stawka wynagrodzeń w przypadku opiekunek z referencjami i bez referencji Listy polecające zwiększają stawkę godzinową niani do 14,9 PLN/godz.

Podsumowanie

W artykule opieramy się na kwotach podanych w ogłoszeniach, które mogą odbiegać od rzeczywistych. Można założyć, że stawki te stanowią przybliżone wartości, ponieważ każda opiekunka ustala wynagrodzenie indywidualnie z rodzicami w zależności od liczby godzin pracy czy dodatkowych usług takich jak sprzątanie czy gotowanie. Średnie ogólnopolskie wynagrodzenia niań w Polsce wynosi 12,5 PLN netto za godzinę pracy (około 2 100 PLN po przeliczeniu na pełen etat). Jest to kwota poniżej minimalnej krajowej. Wpływ wieku na wysokość stawki jest marginalny. Najmniej zarabiają kobiety w przedziale wiekowym 16-25 lat, ich zarobki wynoszą 11,6 PLN. Najlepiej zarabiająca grupa wiekowa to 56-65 lat, gdzie średnia stawki wynosi 13 PLN.Jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze niani do dziecka jest jej doświadczenie. Średnie wynagrodzenie opiekunek bez doświadczenia wynosi 10,7 PLN za godzinę pracy. Różnice pomiędzy stawkami godzinowymi a doświadczeniem zacierają się po 5 latach. Różnica pomiędzy 5 latami doświadczenia a 10 latami to zaledwie 10 groszy.Na wynagrodzenie opiekunek do dzieci duży wpływ ma wykształcenie. Nianie z wyższym wykształceniem, szczególnie z zakresu pedagogiki zarabiają około 14,1 PLN. Osoby bez wykształcenia zarabiają na rękę poniżej 10 PLN. Kobiety ze średnim wykształceniem przeciętnie mogą liczyć na stawkę w wysokości 12,1 PLN.W 2019 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały nianie z Warszawy (17 PLN/godz.). Najniższe stawki godzinowe dla opiekunek były w województwie: warmińsko – mazurskim i podlaskim. Wynosiło średnio dla województwa 9,40 PLN i dla stolicy tych województw: 9,60 PLN. Tylko w opolskim średnia wojewódzka jest wyższa od średniej dla stolicy. W większości przypadków nianie z największych miast wojewódzkich zarabiają najwięcej.Nianie deklarujące dodatkowe obowiązki domowe czy związane z opieką nad dzieckiem statystycznie zarobią więcej. Wyjścia na basen, spacery po mieście, posiadanie prawa jazdy, odbieranie dzieci ze szkoły, robienie zakupów podnosi stawkę opiekunki. Wszystkie wymieniowe aktywności powodują wzrost godzinowej stawki do 17,1 PLN/godz. Opiekunki nieoferujące dodatkowych aktywności średnio zarabiają 12,4 PLN/godz.Wiele opiekunek posiadających doświadczenie w opiece nad dziećmi otrzymuje od swoich byłych pracodawców referencje. Dzięki nim, nianie mają możliwość potwierdzenia swoich umiejętności, a rodzicom daje to większe poczucie zaufania i bezpieczeństwa. Listy polecające zwiększają stawkę godzinową niani do 14,9 PLN/godz. w porównaniu do opiekunek, którym brakuje opinii. Nianie deklarujące brak referencji zarabiają średnio 12,3 PLN/godz.Nianie z wyższym wykształceniem i 5 letnim doświadczeniem, pracujące na pełny etat w Warszawie zarobią około 3 070 PLN netto. Stawki godzinowe niań są zależne od wielu zmiennych. Opiekunki, które zajmują się dziećmi kilka godzin w tygodniu będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie godzinowe niż opiekunki, które troszczą się o dzieci na pełny etat.Zdecydowana większość niań nie odprowadza podatku od swojego wynagrodzenia mimo tego, iż mają możliwość podpisania z opiekunami prawnymi dzieci umowę uaktywniającą. Jest to umowa o świadczenie usług i może być zawarta z opiekunką dziecka. Budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne tylko od tej części pensji, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Jednym z wymogów do zawarcia takiej umowy jest wiek dziecka, który minimalnie musi wynosić 20 tygodni a maksymalnie 3 lub 4 lata, jeśli dziecku nie można zapewnić opieki przedszkolnej.