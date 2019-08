Urlop skończony. Gdzie znaleźć motywację do pracy?

Już od kilku lat polscy pracodawcy przekonują się, czym w istocie jest rynek pracownika. Dane Work Service wskazują, że problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych kadr na własnej skórze odczuwa już niemal połowa zatrudniających. Jednak nawet po znalezieniu dobrego kandydata na dane stanowisko nie musi być łatwo. Co bowiem zrobić, gdy pieniądze i widmo zwolnienia nie są już żadną motywacją do pracy? Sprawny menedżer powinien wiedzieć, jak skutecznie zachęcać swoich podwładnych do podejmowania stawianych przed nimi wyzwań. A nowoczesny pracownik - jak zmotywować się do ich realizacji.

– Ludzie mają tendencję do takiego postrzegania motywacji. Tak naprawdę nie ma dwóch rodzajów. Możemy jedynie mówić o motywacji jako procesie, który oparty jest na współgraniu czynników wewnętrznych – takich jak osobowość i czynników zewnętrznych. A czynniki zewnętrzne to nic innego, jak nasza subiektywna percepcja otaczającego świata – mówi dr Victor Wekselberg, ekspert iniJOB. - Jeśli chcemy ocenić motywację konkretnego pracownika powinniśmy spojrzeć właśnie na te dwie płaszczyzny – kim jest i jak ocenia swoją sytuację.

Trudna rola menadżera

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Gdzie znaleźć motywację do pracy? Jest jeden prosty sposób na to jak zwiększać swoją wewnętrzną motywację do pracy. Musimy dobrze poznać samych siebie – jakie mamy kompetencje, ale też co lubimy.

- Jeśli się tego nie nauczy, nie będzie skutecznym przewodnikiem – podkreśla dr Victor Wekselberg.

- Stosując tę technikę wytwarzamy z podwładnymi więź i komunikację, co znacznie wpływa na ich motywację – mówi ekspert iniJOB.

Motywacja w zespole

– W naszym społeczeństwie mamy kłopot kulturowy – nie umiemy współpracować. A to dlatego, że nikt nas tego nie nauczył. W Polsce dominują relacje pomiędzy członkami zespołu, budowane czasami w opozycji do kadry zarządzającej. Problem zaczyna się więc przykładowo wtedy, gdy menadżer chce kogoś zwolnić. Silne relacje przeszkadzają zespołowi – motywacja spada – mówi dr Victor Wekselberg.

Zmotywuj się sam