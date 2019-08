Najwyższe wynagrodzenia na stanowiskach niekierowniczych w Polsce w 2018 roku

W niniejszym artykule przedstawiamy, ile wynosiły wynagrodzenia osób na stanowiskach niekierowniczych w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych i specjalistów w 2018 roku Mediana miesięcznych zarobków pracowników szeregowych wyniosła 3 205 PLN brutto miesięcznie, natomiast specjalistów 4 700 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Najlepiej opłacani specjaliści

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów na wybranych stanowiskach w 2018 roku Pierwsze miejsca w tabeli zostały zdominowane przez stanowiska z branży informatycznej. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Mediany płac specjalistów na wybranych stanowiskach w firmach polskich i zagranicznych Architekt – projektant systemów IT zarabiał 19,7% więcej w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego niż w tych, w których przeważał kapitał polski. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Najlepiej opłacani pracownicy szeregowi

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 3. Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych na wybranych stanowiskach w 2018 r Mediana wynagrodzeń na stanowisku programisty C/C++ wśród pracowników szeregowych w 2018 roku była najwyższa i wynosiła 6 299 PLN brutto Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Najlepiej opłacane stanowiska w branżach innych niż IT

Branża handlowa

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 4. Mediany wynagrodzeń specjalistów na wybranych stanowiskach w branży handlowej w 2018 roku Wśród specjalistów w branży handlowej najwyższą medianą wynagrodzeń całkowitych mógł cieszyć się Product Manager. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 5. Mediany wynagrodzeń pracowników szeregowych na wybranych stanowiskach w branży handlowej Najlepiej opłacanymi pracownikami wśród tej grupy byli księgowi. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Branża budowlana

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 6. Mediany wynagrodzeń specjalistów na wybranych stanowiskach w branży budowlanej W branży budowlanej najlepiej wynagradzanym specjalistą był projektant konstrukcji budowlanych. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 7. Mediany wynagrodzeń pracowników szeregowych na wybranych stanowiskach w branży budowlanej Wśród pracowników szeregowych z branży budowlanej najlepiej opłacanym był inżynier budowy. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 28 780 pracowników szeregowych i 56 401 specjalistów. Mediana miesięcznych zarobków pracowników szeregowych wyniosła 3 205 PLN brutto miesięcznie, natomiast specjalistów 4 700 PLN brutto. 25% najwyżej wynagradzanych pracowników szeregowych otrzymywało zarobki nie niższe niż 4 066 PLN, a 25% najniżej opłacanych pracowników szeregowych zarabiało nie więcej niż 2 632 PLN. W przypadku specjalistów 25% z nich zarabiało więcej niż 6 500 PLN, a wśród najniższej opłacanych specjalistów 25% otrzymywało wynagrodzenie wynoszące 3 500 PLN brutto i mniej.W niniejszym artykule pod uwagę zostały wzięte jedynie te stanowiska, dla których próba w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) była nie niższa niż 50 osób. Ze względów metodologicznych stanowiska o niższej próbie nie zostały zaprezentowane.Poniższa tabela prezentuje stanowiska specjalistów, dla których mediana wynagrodzenia całkowitego w 2018 roku była najwyższa. Pierwsze miejsca w tabeli zostały zdominowane przez stanowiska z branży informatycznej. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najlepiej opłacanym zawodem był architekt – projektant systemów IT. 50% pracowników na tym stanowisku otrzymywało wynagrodzenie mieszczące się w przedziale 10 750 – 17 000 PLN brutto. Mniej zarabiał inżynier oprogramowania – mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosiła 9 951 PLN brutto. To stanowisko znajduje się na drugim miejscu pod względem zarobków specjalistów w Polsce w 2018 roku.Wykres 1. prezentuje jak różniły się wynagrodzenia specjalistów w zależności od pochodzenia kapitału przedsiębiorstwa, w którym pracowali. Architekt – projektant systemów IT zarabiał 19,7% więcej w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego niż w tych, w których przeważał kapitał polski. Mediana wynagrodzeń całkowitych inżyniera oprogramowania w zagranicznych firmach wynosiła 10 000 PLN brutto i była o 1 500 PLN wyższa niż w polskich przedsiębiorstwach. Różnica w wynagrodzeniach całkowitych na stanowisku DevOps w zależności od przewagi kapitału wynosiła 1 850 PLN.Mediana wynagrodzeń na stanowisku programisty C/C++ wśród pracowników szeregowych w 2018 roku była najwyższa i wynosiła 6 299 PLN brutto. 588 PLN mniej zarabiał programista Java. Wśród pracowników na tym stanowisku 25% osób zarabiało powyżej 8 192 PLN brutto, a 25% najniżej opłacanych otrzymywało pensje nie wyższe niż 4 210 PLN brutto.Poniżej prezentujemy na jakich stanowiskach wynagrodzenia specjalistów i pracowników szeregowych w branży handlowej i budowlanej były najwyższe.Wśród specjalistów w branży handlowej najwyższą medianą wynagrodzeń całkowitych mógł cieszyć się Product Manager. 25% osób na tym stanowisku otrzymywało wynagrodzenia wyższe niż 8 825 PLN. Na drugim miejscu pod względem zarobków w branży handlowej znaleźli się specjaliści ds. finansów i controllingu. Mediana ich pensji w 2018 roku wynosiła 5 475 PLN i była o ok. 22% wyższa od ogólnej mediany wynagrodzeń (4 500 PLN brutto) Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat wynagrodzeń najlepiej opłacanych pracowników szeregowych w branży handlowej. Najlepiej opłacanymi pracownikami wśród tej grupy byli księgowi, których mediana wynagrodzeń w 2018 roku wynosiła 3 600 PLN brutto.W branży budowlanej najlepiej wynagradzanym specjalistą był projektant konstrukcji budowlanych. Zarobki 50% pracowników na tym stanowisku mieściły się w przedziale 4 300 – 7 100 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń samodzielnego księgowego wynosiła 5 623 PLN brutto i była o 377 PLN niższa niż mediana zarobków projektanta konstrukcji budowlanych.Wśród pracowników szeregowych z branży budowlanej najlepiej opłacanym był inżynier budowy. Jego mediana wynagrodzeń całkowitych w 2018 roku wynosiła 4 172 PLN. 50% osób wykonujących ten zawód otrzymywało wynagrodzenia z przedziału 3 493 – 4 927 PLN. Do grupy stanowisk z branży budowlanej, gdzie zarobki były najwyższe należą również pracownicy tacy jak monter instalacji elektrycznych, asystent projektanta czy asystent architekta. Ich mediany wynagrodzeń wynosiły odpowiednio 3 500 PLN, 3 349 PLN i 3 300 PLN.