Ile w 2018 r. zarabiali obywatele Ukrainy pracujący w Polsce?

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców pracownikami, którzy najliczniej przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, są Ukraińcy. W 2018 roku w naszym kraju było 175 155 legalnie przebywających obywateli Ukrainy. Dzięki dobrej znajomości języka polskiego zajmowali oni nie tylko stanowiska niskiego szczebla, ale również te wyższego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite obywateli Ukrainy w 2018 roku Wśród pracowników płci męskiej mediana wynagrodzeń obywateli Ukrainy wynosiła 4 700 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Mediany wynagrodzeń obywateli Ukrainy w firmach o kapitale polskim i zagranicznym W przedsiębiorstwach, w których dominuje kapitał zagraniczny, Ukraińcy zarabiali zdecydowanie lepiej. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Mediany wynagrodzeń obywateli Ukrainy z wykształceniem wyższym Na wykresie 2. zostały przedstawione zarobki osób z wykształceniem wyższym zawodowym, magisterskim oraz osób z dwoma tytułami – magistrów-inżynierów. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 3. Wynagrodzenia obywateli Polski i Ukrainy z wybranymi językami obcymi Najwyższe pensje w 2018 roku wśród obywateli Ukrainy, biorących udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, otrzymywały osoby, które w pracy używały języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) w 2018 roku wzięły udział 432 osoby z Ukrainy . Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku do 30 lat, większość z nich była specjalistami oraz miała wykształcenie wyższe. W niniejszym artykule przyjrzymy się jak w ubiegłym roku, byli wynagradzani Ukraińcy pracujący w naszym kraju.Wśród pracowników płci męskiej mediana wynagrodzeń obywateli Ukrainy wynosiła 4 700 PLN brutto. Z kolei mediana wynagrodzeń Ukrainek równała się kwocie 4 000 PLN. Z badania wynika, że co czwarta obywatelka Ukrainy pracująca w Polsce zarabiała 5 000 PLN i więcej, a 25% z nich zarabiało 3 196 PLN i mniej.Pochodzenie kapitału firmy zazwyczaj mocno wpływa na wysokość wynagrodzenia. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) wynika, że dotyczy to również obywateli Ukrainy pracujących w Polsce. W przedsiębiorstwach, w których dominuje kapitał zagraniczny, Ukraińcy zarabiali zdecydowanie lepiej. Mediana wynagrodzeń obywateli Ukrainy pracujących w zagranicznych firmach była o 25% wyższa niż w polskich i wynosi 5 000 PLN.Z danych przedstawionych w tabeli 2. wynika, że im większe przedsiębiorstwo tym mediana wynagrodzeń obywateli Ukrainy pracujących w Polsce wyższa. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali w dużych przedsiębiorstwach (250-999). Mediana wynagrodzeń Ukraińców tam zatrudnionych była równa kwocie 5 203 PLN. Z kolei najniższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach – 3 497 PLN.Wysokość wynagrodzenia obywateli Ukrainy zależy również od poziomu zatrudnienia. Im wyższy poziom zatrudnienia tym wyższe wynagrodzenie. Obywatele Ukrainy, pracujący w Polsce na stanowisku kierownika w 2018 roku zarabiali ok. 1,7 razy więcej niż Ukraińcy, będący pracownikami szeregowymi.Warto również przyjrzeć się wynagrodzeniom onywateli Ukrainy z różnym poziomem wykształcenia. Podczas Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku największą grupę osób stanowiły pracownicy z wykształceniem wyższym. Na wykresie 2. zostały przedstawione zarobki osób z wykształceniem wyższym zawodowym, magisterskim oraz osób z dwoma tytułami – magistrów-inżynierów. Różnica pomiędzy absolwentami studiów licencjackich a magisterskich była niewielka – wynosiła 143 PLN i to osoby z wykształceniem wyższym zawodowym zarabiały więcej. Najwyższe pensje wśród obywateli Ukrainy w 2018 roku uzyskały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim – 5 000 PLN brutto.Znajomość poszczególnych języków obcych ma wpływ na wysokość wynagrodzenia. Najwyższe pensje w 2018 roku wśród obywateli Ukrainy, biorących udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, otrzymywały osoby, które w pracy używały języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 5 359 PLN. Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w swojej pracy używali również języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym – mediana ich zarobków wynosiła 4 000 PLN brutto. Pracodawcy cenią jednak polskich pracowników, ponieważ Polacy posługujący się tym językiem na tym samym poziomie zarabiali o ok. 11,8% więcej.