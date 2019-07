Czy dress code obowiązuje nas nawet w upalne dni?

Ciasno zawiązany krawat, dopasowana marynarka i spódnica za kolano. Lato w pełni, na zewnątrz upał, a pracownicy męczą się w służbowych uniformach. Kiedy i w jakich sytuacjach zawodowych obowiązuje nas dress code? Czy zawsze musi to być służbowy uniform czy też nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zdecydowali się na mniej formalny ubiór?

Przeprowadzona ankieta dowodzi, że niespełna co 5. z badanych respektuje reguły dotyczące stroju w pracy. Najbardziej powszechnym „przewinieniem” są odkryte nogi, a więc nazbyt krótkie spódnice/sukienki i spodnie – do tego przyznaje się 22% ankietowanych. Sposobem na upały okazuje się również odkryte obuwie - na sandały lub klapki decyduje się 19% użytkowników Praca.pl. Nieco mniej popularne są odkryte ramiona (7% użytkowników), krzykliwe wzory i kolory (4%) oraz prześwitujące materiały (3%). Do łamania wszystkich wymienionych zasad ubioru w pracy przyznaje się aż 27% użytkowników Praca.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Czy przestrzegamy zasad ubioru do pracy w upalne dni? Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na to, czy przestrzegać dress codu jest rodzaj stanowiska jaki zajmujemy w organizacji.

Ubiór jest jednym z elementów budowania naszego wizerunku, jak i wizerunku naszego pracodawcy, dlatego też jest niezwykle ważny. Czy w takie upały warto przestrzegać zasad dress codu? Osobiście uważam, że tak. Są pewnie niepisane zasady ubioru do pracy, których warto przestrzegać. W przypadku kobiet: unikać spódnic i sukienek przed kolano, dużych dekoltów; nie zakładać butów odkrywających stopy (przede wszystkim klapek). W przypadku mężczyzn: unikać krótkich spodenek, bluzek na ramiączka (zdarzają się!); unikać butów odkrywających stopy (znowu: klapek). Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na to, czy przestrzegać dress codu jest również rodzaj stanowiska jaki zajmujemy w organizacji - inaczej ubierzemy się pracując w banku, a inaczej pracując w agencji reklamowej. Na ubiór szczególną uwagę powinny zwracać osoby mające bezpośredni kontakt z klientami organizacji. Zawsze wychodzę z założenia, że klient może ubrać się jak uważa, ale to my reprezentując firmę powinniśmy wyglądać profesjonalnie i z klasą.

Jeśli wybieramy się na rozmowę o pracę i doskwiera nam wysoka temperatura warto ubrać się w stylu smart casual, np. koszulę i spodnie/spódnicę za kolano (w przypadku Panów niekonieczny jest tutaj krawat czy marynarka). Pamiętamy, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz, a rekruter ocenia nas w ciągu zaledwie 10 sekund na podstawie tego jak wyglądamy - warto zatem się postarać – podkreśla Agnieszka Ciećwierz.

Serwis Praca.pl postanowił zapytać swoich użytkowników, czy w upalne dni starają się przestrzegać obowiązującego w ich firmie dress code'u . Z udzielonych odpowiedzi wyraźnie wynika, że lejący się z nieba żar niezbyt sprzyja sformalizowanym strojom biznesowym.Warto wiedzieć, że pracodawcaw miejscu pracy, musi pamiętać jednak o wpisaniu tego do, inaczej nie będzie mógł tego egzekwować. I nie chodzi tylko o służbowy uniform (taki jak przeważnie spotykamy w bankach), ale nawet o ogólne zasady ubioru w pracy.A co jeśli nie mamy określonych przez pracodawcę zasad? Jakie ogólne zasady nas obowiązują? Agnieszka Ciećwierz, Partner w firmie Sigmund Polska radzi:A czy te zasady mają również zastosowanie w przypadku spotkań rekrutacyjnych Pozostaje pytanie: czy jeśli czas pracy spędzamy przy biurku, nie spotykamy się z kontrahentami/klientami, a szef jest liberalny i nie interesuje się tym, co nosimy to warto przestrzegać zasad ubioru do pracy? Z jednej strony ubieranie się według własnych zasad daje poczucie swobody i wolności, ale z kolei profesjonalny wygląd zwiększa nasze zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Sami musimy zdecydować czego potrzebujemy bardziej.