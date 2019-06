Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2018 roku

Rok 2018 nie był łatwym okresem dla banków w Polsce. O ile aktywa 13 banków notowanych na GPW wzrosły w stosunku do 2017 roku o 12% (do niewyobrażalnej kwoty 1 434 601 983 000 PLN, czyli prawie 1,5 biliona złotych), to zysk netto w 2018 roku zmalał o 21%). Głównym motorem napędowym spadku była oczywiście grupa banków Leszka Czarneckiego, na czele z Idea Bankiem, który na straty w zeszłym roku spisał prawie 1,9 mld PLN. Jak przełożyło się to na wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących? Odpowiadamy poniżej.

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przedział przeciętnych zarobków członków rad nadzorczych banków pełniących poszczególne funkcje Najbardziej zróżnicowane były wynagrodzenia przewodniczących rad nadzorczych. Połowa z nich zarobiła w przedziale 160 – 600 tys. PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Najwyższe zarobki w zarządach i radach nadzorczych banków w 2018 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking najlepiej zarabiających osób pełniących funkcje w zarządach i radach nadzorczych banków W przypadku członków rad nadzorczych pierwsze i trzecie miejsce zajął Leszek Czarnecki. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Na wykresie pierwszym zaprezentowane zostały przedziały w których zarabia połowa osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach banków. Górne ograniczenie przedziału, to granica powyżej której zarabiało 25% najlepiej opłacanych menedżerów, a dolne, to granica poniżej której zarabiało 25% najmniej zarabiających. Najwyższe w 2018 roku były zarobki prezesów zarządów. Wynagrodzenia wiceprezesów i członków zarządów były zbliżone do siebie. Co ciekawe, jeżeli z analiz wyłączymy banki w których bezpośredni lub pośredni udział ma Skarb Państwa to mediana wynagrodzeń wiceprezesów zarządów rośnie o 35%, a prezesów zarządów o niemal 50%. Tak duża różnica wynika ze stopniowego wprowadzania założeń ustawy kominowej w „państwowych” bankach, która ogranicza wynagrodzenie menedżerów do kwot nie wyższych niż 1,7 mln PLN rocznie (dla wynagrodzeń za rok 2018). Ponadto liczne roszady w „państwowych” bankach sprawiły, że staż menedżerów jest dosyć krótki, co ogranicza wypłaty wynagrodzenia zmiennego, które w bankach naliczane jest stopniowo w kolejnych latach.Na wykresie drugim prezentujemy przedziały w których zarabiało 50% osób pełniących poszczególne funkcje w radach nadzorczych banków. Najbardziej zróżnicowane były wynagrodzenia przewodniczących rad nadzorczych. Połowa z nich zarobiła w przedziale 160 – 600 tys. PLN. Tak duże zróżnicowanie wynika z wysokich (jak na standardy rad nadzorczych) wynagrodzeń założycieli banków, którzy często pełnią funkcję przewodniczących rad nadzorczych. Najmniej zróżnicowane były wynagrodzenia wiceprzewodniczących. Podobnie, jak w przypadku wynagrodzeń w zarządach, po wyłączeniu z analiz banków pod kontrolą Skarbu Państwa mediany wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje wzrastają. I tak przewodniczący w „niepaństwowych” bankach zarobili o 10% więcej, a członkowie rad o ponad 20% więcej. Porównywalne były tylko wynagrodzenia wiceprzewodniczących.Najwięcej wśród osób pełniących funkcje w zarządach banków zarobił Wojciech Sobieraj. Co ciekawe, nie pełni on funkcji w zarządzie Alior Banku od 2017 roku. Na wypłacone wynagrodzenie złożyły się premie za poprzednie lata i świadczenia po okresie zatrudnienia. Wynagrodzenia zajmujących drugie i trzecie miejsce w rankingu, nadal urzędujących prezesów banków Handlowego i Millennium były zbliżone do siebie.W przypadku członków rad nadzorczych pierwsze i trzecie miejsce zajął Leszek Czarnecki. Podane wynagrodzenia to kwoty zaraportowane odpowiednio w sprawozdaniach finansowych Getin Holding i Getin Noble Banku. Drugie miejsce zajął John Power z Santandera. Większość jego wynagrodzenia stanowiła jednak kwota za nadzór nad integracją z Deutsche Bankiem, a nie za samo zasiadanie w radzie nadzorczej.